法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

法國政府16日通過退休制度改革法案，全國民眾示威抗議行動一波接著一波。（法新社）

2023/03/20 18:06

〔中央社〕法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，在法國各地引爆新一波示威，在野陣營對總統馬克宏政府發動不信任案。

● 退休金改革內容為何

半島電視台（Al Jazeera）網站整理相關重點指出，法國這次改革將法定退休年齡從62歲逐步延後，將以每年延後3個月的速度，於2030年時延後至64歲。

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根據2014年訂立的年金法，1973年後出生的勞工自2035年起，必須達扣稅43個年度才能領取完整的退休金；改革法案裡43個年度這道門檻沒變，卻提前至2027年起實施。

新近退休者的最低年金額度訂在不低於最低工資淨額的85%，以目前的水平約合每月近1200歐元；退休第2年起領取最低工資者的退休金將依通膨指數調整。

這項退休金改革是馬克宏去年競選連任的主要政見之一。馬克宏政府表示，這是防止退休金系統淪為赤字、加重年輕人負擔的必要作為，但始終不被買單。

● 如何影響退休人士

這能提高60至64歲人口就業率。在法國，此一年齡層的就業率僅33%，反觀德國為61%，瑞典為69%。

法國勞工部估算，改革可望讓2023年底前每年增加177億歐元（約新台幣5772億）年金財源，而前30%最低收入者可獲得的退休金將增加2.5%至5%。

然而各個工會表示，政府僅需微幅增加提撥就能讓退休金制度不倒，新制改革幅度太大且不公，會不成比例衝擊到從事累人工作、早早開始職涯的低階勞工。

● 大眾反應激烈 在野陣營推政府不信任案

過去數月法國各地爆發示威抗議馬克宏政府，數以萬計民眾響應，鐵路及巴黎地鐵一度因員工參與抗爭被打亂。1月31日有127萬人參與示威，工會警告接二連三的大眾運輸罷工恐使部分地區癱瘓數週，且不知何時才會結束。

馬克宏的退休金改革法案16日在國會面臨決戰日，但在下議院的國民議會最終投票表決前因執政黨團對投票結果沒把握，由總理柏納（Elisabeth Borne）在最後一刻宣布動用終極武器—援引憲法第49.3條，終止辯論且不須投票，法案視為通過。

國會20日將對政府進行不信任投票，若通過則內閣須總辭、法案撤銷，對法國政治與社會秩序有決定性影響，但一般預料在野陣營不易爭取到足以通過不信任案的票數。

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