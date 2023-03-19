韓美「雙龍演習」3/20強勢回歸！ 英國「哥曼德」特戰部隊首參演

2016年美韓陸戰隊在雙龍演習中，演練聯合登陸作戰。（圖取自美陸戰隊官網）

2023/03/19 17:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對北韓的核威脅，美國與南韓決定大幅擴大聯合軍演的規模和範圍，其中已中斷5年的韓美陸戰隊聯合登陸「雙龍演習」（Ssang Yong Exercise），將於明天（20日）強勢回歸！

南韓前總統文在寅2017年上任後，考慮到與北韓進行無核化談判的基調，翌年宣布暫停韓美所有團級以上的聯合軍事演習。2年一度的雙龍演習，也因此停擺5年。

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南韓《東亞日報》報導，南韓海軍陸戰隊與美國陸戰隊，將於本月20日至4月3日在慶北浦項一帶舉行「23雙龍演習」，雙龍演習在2018年之前一直以旅級別進行，但此次規模將進一步擴大至師級。

南韓軍方相關人士表示：「韓美聯合戰鬥力將大規模向海上和空中展開，展示韓美同盟的壓倒性戰鬥力和聯合登陸作戰執行能力。」

包括13000多名兵力在內，美軍胡蜂級兩棲突擊艦「馬金島號」（USS Makin Island，LHD-8）和南韓的「獨島號」兩棲攻擊艦等30多艘艦艇、70多架阿帕奇攻擊直升機等飛機、50多輛登陸突擊裝甲車（KAAV）等將參加此次演習。

報導稱，美軍「馬金號」可搭載包括1600多名陸戰隊在內的2800多兵力，還可搭載20架能垂直起降的F-35B閃電II式（Lightning II）匿蹤戰機，因此被評價為「輕型航空母艦」（閃電航艦）。

此外，聯合國軍司令部戰鬥力提供英國的海軍特戰部隊「哥曼德」（Commando）的一個中隊40多人也將首次參加，澳洲、法國、菲律賓軍方相關人士也將觀摩演習。

「哥曼德」是第二次世界大戰初期創建的英國特種部隊的別稱，它也是全世界最早出現的特種部隊之一，有著傳奇的歷史，曾經深入敵後，摧毀了「重水反應爐」，終結了納粹德國的核彈夢。

「哥曼德」一詞源自1899年至1902年非洲爆發的「布爾戰爭」期間，英國將專門從事游擊襲擾活動的布爾人部隊稱為Commando，如今這個名字已成了突擊隊、特種部隊的統稱。

2016年美韓陸戰隊在雙龍演習中，演練聯合登陸作戰。（圖取自美陸戰隊官網）

2016年參加雙龍演習的美國陸戰隊員，發射155釐米的M777A2榴彈砲。（圖取自美陸戰隊官網）

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