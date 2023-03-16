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    印尼政府要求學生「清晨5點半」到校 家長怒：孩子摸黑上學很危險

    印尼遠東地區政府上月宣布，要求當地所有學生在每天清晨5點半前就準時到校上課，聲稱是為了強化學生紀律。（法新社）

    印尼遠東地區政府上月宣布，要求當地所有學生在每天清晨5點半前就準時到校上課，聲稱是為了強化學生紀律。（法新社）

    2023/03/16 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼遠東地區政府在上月宣布一項試辦計畫，要求當地所有學生得在每天清晨5點半前就準時到校上課，並聲稱是為了強化學生紀律，許多家長認為這計畫反而導致不少學生精神不濟，且有部分學生於清晨4點起床並在走在漆黑的街道上實在過於危險，甚至連教育專家與議員也對這項計畫表達不贊同。

    綜合外媒報導，印尼遠東地區城市古邦（Kupang）試辦讓當地學生提早到校，並稱這項計畫意在強化學生紀律，並讓睡眠不足的青少年早點展開新的一天。據報導指出，印尼學校通常在上午7點至8點開始上課，但有10所中學的12年級生5點半就要到學校，穿著制服走在黑暗街道上，或等待計程摩托車去上學。

    該計畫施行後卻引發大批家長不滿，其中一名家長蘭姆阿塔（Rambu Ata）受訪時透露，學生們現在不得不在外面還是一片漆黑的時候就踏出家門，「這是我最不能接受的，在黑暗、寂靜的狀態下，他們的人身安全無法獲得保障」，並提到女兒尤莉卡（Eureka）現在每天凌晨4點就要起床去上學，但回到家都是精疲力竭，且睏到立刻入睡。

    努沙山達納大學教育專家羅勃（Marsel Robot）也認同這名家長的擔憂，並以此觀點指出，長期睡眠不足會危害到學生健康，更會導致行為轉變，「只睡幾個小時，這對健康來說是個嚴重風險，這也會帶來壓力，他們會透過行為表現來宣洩壓力」。此外，美國兒科學校在2014年就發表研究建議，國高中生應在上午8點半後再開始上課，以便擁有足夠睡眠時間。

    這項試辦計畫雖然已引發諸多爭議與批評，甚至連當地議員也要求政府取消這項政策，但政府仍堅持推行，甚至把實施範圍擴大至當地教育機構，這些機構的公務員現在也必須在清晨5點半到班。

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