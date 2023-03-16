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    法國鬥牛犬成美國最受歡迎犬種 打破拉布拉多蟬聯31年霸主

    法國鬥牛犬成為美國2022年最受歡迎犬種。（美聯社）

    法國鬥牛犬成為美國2022年最受歡迎犬種。（美聯社）

    2023/03/16 11:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國人最愛的狗狗是牠！「美國養犬俱樂部」（American Kennel Club，AKC）15日宣布美國2022年最受歡迎犬種排行榜，法國鬥牛犬擊敗過去蟬聯31年霸主的拉布拉多犬，成為美國最受歡迎犬種。

    根據《法新社》報導，「美國養犬俱樂部」指出，拉布拉多以友好著稱，總是充滿熱情與活力，到2021年為止，拉布拉多已蟬連美國最受歡迎犬種31年，不過法國鬥牛犬多年來一直在排行榜上悄悄攀升，今年則是擊敗拉布拉多，成為美國最受歡迎犬種。

    「美國養犬俱樂部」表示，法國鬥牛犬屬於小型犬，和拉布拉多一樣被認為是適合家庭的犬種，法國鬥牛犬可以和其他動物融洽相處，同時也喜歡認識人類新朋友，其標誌性特徵是和蝙蝠耳朵相似的大耳朵。

    「美國養犬俱樂部」以飼主登記註冊的犬種數量做為統計，2022年的最受歡迎犬種為法國鬥牛犬，拉布拉多犬、金毛獵犬、德國牧羊犬和貴賓犬分別排名第2至第5。另外，最不受歡迎（最少人登記註冊）的是英國獵狐犬（English Foxhound），排名第199名；第198名與197名分別是挪威海鸚犬（Norwegian Lundehund）與北非獵犬（Sloughi）。

    截至2021年，拉布拉多犬已經蟬聯美國最受歡迎犬種31年，此記錄在2022年被法國鬥牛犬打破。（美聯社）

    截至2021年，拉布拉多犬已經蟬聯美國最受歡迎犬種31年，此記錄在2022年被法國鬥牛犬打破。（美聯社）

    最不受歡迎犬種是英國獵狐犬，排名199。（美聯社）

    最不受歡迎犬種是英國獵狐犬，排名199。（美聯社）

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