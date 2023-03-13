「鼻紋」辨識寵物身分？ 南韓公司︰準確率高達98.97％

南韓Petnow公司推出一款透過掃描狗狗或貓咪的「鼻紋」來辨識身分的寵物登記APP，並希望能藉此取代傳統植入晶片。（路透）

2023/03/13 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕世界多國都有對於飼養毛小孩的飼主，制定各種相關法規，像是為寵物植入晶片避免走失、棄養等情況發生。不過一家專注於開發寵物識別應用程序的韓國公司，發表一款透過掃描犬貓「鼻紋」來辨識身分的App，號稱準確率高達 98.97%，並希望能藉此取代過往以植入晶片來進行寵物登記的辦法。

綜合外媒報導，近期在西班牙巴塞隆那舉行的世界行動通訊大會上，南韓Petnow公司推出一款透過掃描狗狗或貓咪的「鼻紋」來辨識身分的寵物登記APP，並希望能藉此取代傳統植入晶片，讓一些不希望自家毛小孩進行侵入性植入晶片的飼主，有其他登記寵物的替代方法。

請繼續往下閱讀...

Petnow品牌經理強尼（Johnny Lee）表示，每隻狗狗的鼻紋跟人類的指紋一樣，各個都是獨一無二，不會隨著時間而改變，「因此我們可以將鼻紋用來作為寵物識別的ID，而我們的最終目標就是取代過往的晶片植入，因為晶片植入對一些寵物來說具有侵入性，你必須用針頭插入寵物的身體內才能安裝它，但有些飼主不喜歡這種方式」。

強尼還指出，只要飼主使用他們推出的手機App，並以家中毛孩的「面孔」進行註冊，相關資料就會被自動記載到數據庫中，日後只要手機上有安裝該App的人，都可以透過掃描來快速識別眼前的貓狗來自哪裡、登記的飼主為誰，且掃描準確率據稱高達98.97%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法