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    法國犬類越野競賽 驚傳遭人投放「有毒肉丸」害死狗狗！

    法國南部城鎮沃韋爾（Vauvert）近期舉行的犬類越野競賽，傳出有至少4隻參賽犬隻中毒，其中3隻不幸死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    法國南部城鎮沃韋爾（Vauvert）近期舉行的犬類越野競賽，傳出有至少4隻參賽犬隻中毒，其中3隻不幸死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/03/14 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕近期法國傳出一起駭人聽聞的下毒事件，一場在法國南部城鎮沃韋爾（Vauvert）舉行的犬類越野競賽，有至少4隻參賽犬隻中毒，其中3隻不幸死亡。賽後主辦單位表示，這些犬隻是因為吃到有心人士放置在比賽現場的「有毒肉丸」，才導致中毒。

    綜合外媒報導，這起中毒事件發生在法國12日上午，當時沃韋爾正在舉辦犬類越野錦標賽「French Canicross 30」，當時賽程來到第2天、也是最後一天，不料卻傳出本應參加決賽的4隻狗狗，因為吃了現場的有毒肉丸導致中毒，甚至其中3隻於前後15分鐘內死亡，且現場獸醫也對此完全束手無策。

    由於參賽犬隻發生意外，導致當天賽事只能被迫取消，而承辦這次活動的犬類運動休閒聯合會表示，所有人都感到非常震驚，並將殺害狗的行為描述是「卑鄙的犯罪行為」。事後業主和活動志工團隊，在比賽區域發現到許多來源不明的肉丸，目前正在檢查它們是否全都含有毒藥。

    當地檢察官也以虐待動物為主因展開調查，而鎮長也下令禁止任何人在當地樹林遊蕩，同時調查人員正試圖釐清發生的事情。此外，檢察官還提到虐待動物的犯罪行為最高可判處2年有期徒刑和最高3萬歐元（約新台幣95萬）的罰款，不過檢察官也坦言，目前仍在收集證據以「弄清楚到底發生了什麼」。

    另據報導指出，唯一一隻沒有死亡但中毒情況嚴重的狗狗，在接受治療後目前正在康復。

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