超強訓狗師！他讓14隻狗跳康加舞 打破金氏世界紀錄

2023/02/02

〔即時新聞/綜合報導〕訓練一隻小狗服從指令已是不容易的事,但德國一名男子Wolfgang Lauenburger卻成功讓「14隻狗跳康加舞(conga)」,這同時也創下了新的金氏世界紀錄,而上一個紀錄保持人是他女兒,讓9隻狗同時跳康加舞。

金氏世界紀錄官方推特近日分享一段有趣影片,標題為「康加舞中最多的狗」。只見畫面中有14隻大、小型犬,而站在前方的男子指導著他的狗狗們搭肩排成一直線,過程中他不斷叫著狗狗的名字,還一邊搭配著手勢。神奇的是不到30秒的時間,所有狗狗們就排好隊伍並乖乖向前走,且沒有任何一隻狗的手放下。而根據金氏世界紀錄指南指出,狗需要在保持姿勢的同時移動至少5公尺。

而上一個紀錄保持人是Wolfgang Lauenburger的女兒Alexa,她的紀錄是9隻狗同時跳康加舞。

New record: Most dogs in a conga line - 14 by Wolfgang Lauenburger (Germany)



Wolfgang guided Emma, Filou, Fin, Simon, Susy, Maya, Ulf, Speck, Bibi, Katie, Jennifer, Elvis, Charly and Cathy in the long line ???? pic.twitter.com/AL6D3vGG5j