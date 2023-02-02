超強訓狗師！他讓14隻狗跳康加舞 打破金氏世界紀錄

德國一名男子讓14隻狗同時跳康加舞（conga），創下了新的金氏世界紀錄。（圖擷取自@GWR推特）

2023/02/02 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕訓練一隻小狗服從指令已是不容易的事，但德國一名男子Wolfgang Lauenburger卻成功讓「14隻狗跳康加舞（conga）」，這同時也創下了新的金氏世界紀錄，而上一個紀錄保持人是他女兒，讓9隻狗同時跳康加舞。

金氏世界紀錄官方推特近日分享一段有趣影片，標題為「康加舞中最多的狗」。只見畫面中有14隻大、小型犬，而站在前方的男子指導著他的狗狗們搭肩排成一直線，過程中他不斷叫著狗狗的名字，還一邊搭配著手勢。神奇的是不到30秒的時間，所有狗狗們就排好隊伍並乖乖向前走，且沒有任何一隻狗的手放下。而根據金氏世界紀錄指南指出，狗需要在保持姿勢的同時移動至少5公尺。

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而上一個紀錄保持人是Wolfgang Lauenburger的女兒Alexa，她的紀錄是9隻狗同時跳康加舞。

New record: Most dogs in a conga line - 14 by Wolfgang Lauenburger （Germany）



Wolfgang guided Emma, Filou, Fin, Simon, Susy, Maya, Ulf, Speck, Bibi, Katie, Jennifer, Elvis, Charly and Cathy in the long line ???? pic.twitter.com/AL6D3vGG5j — Guinness World Records （@GWR） January 31, 2023

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