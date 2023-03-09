亞馬遜包裹抵達！送貨員回傳照片...窗邊冒出博美犬「興奮狂盯」

送貨員回傳拍攝的照片中，驚見屋主的博美犬興奮地站在窗戶旁觀察。（圖擷取自推特）

2023/03/09 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕毛孩幫忙簽收包裹？網友分享日前在亞馬遜（Amazon）網站上購買商品，等送貨員告知貨物送達後，竟在回傳照片中發現，家中的博美犬興奮地出現在落地窗前，就像是想幫飼主簽收一樣，讓不少網友直呼可愛。

日本一名網友@motopii0331在推特上分享，日前在亞馬遜網站購商品，並請送貨員將包裹放在家門外，當送貨員將商品放妥後，回傳照片時意外拍下可愛的畫面。從照片右方可見網友飼養的博美犬鑽進窗簾，幾乎全身都貼在落地窗上，興奮地看著送貨員。

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貼文曝光後，吸引許多網友點閱朝聖，截至目前總計獲得超過1585次觀看，不少人紛紛留言表示「狗狗想出來幫忙簽收」、「超可愛～」、「牠看起來很想出門」、「送貨員沒被嚇到」、「送貨員被療癒了」。

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