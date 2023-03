法國「獵戶座23」演習模擬城鎮戰 士兵當街開火引熱議

2023/03/15 20:44

〔即時新聞/綜合報導〕近日外國社群上流傳一段軍隊在城鎮中交火,當地居民卻視若無睹經過的影片,引來不少網友討論。而這原來是法國陸軍自2月起在法國南部展開為期18天的「獵戶座23」(Orion 23)演習。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」(The War Zone)14日報導,英國陸軍第 2皇家廓爾喀步槍團的士兵在法國南部城市卡奧爾(Cahors)的街道上進行模擬戰鬥,空包彈的射擊聲迴盪在街道上,當地居民對此則視若無睹,彷彿已習慣般漫步而過。

而這其實是法國陸軍自2月起在法國南部展開為期18天的「獵戶座23」(Orion 23)演習。英國陸軍第2皇家廓爾喀步槍團則做為合作單位加入該場演習的第二階段,多國部隊均參加在卡奧爾舉行的城市作戰演習。

報導指出,這場演習屬於城市地形軍事行動訓練(MOUT),其核心價值為讓部隊有機會模擬城市環境中的衝突,MOUT訓練在現今變得比以往更加重要,尤其在俄烏戰爭爆發後,更能說明現代軍事衝突是如何延伸進城市、鄉鎮甚至居民區。

法國國防部指出,基於未來戰場環境的複雜挑戰,為強化指管體系運作效率、累積「多重環境暨多領域」(M2MC)作戰經驗,自2021年起,每年舉行「獵戶座」聯演,想定發生太空、網路、資訊戰等複雜衝突之際,陸海空軍部隊迅速投入部署,並在獲得北約支援與確保後勤能量後,有效執行武力投射,維護國家與區域的安全利益。

