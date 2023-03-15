法國「獵戶座23」演習模擬城鎮戰 士兵當街開火引熱議

法國南部城市卡奧爾（Cahors）近日舉行「獵戶座23」（Orion 23）演習，來自英國陸軍第2皇家廓爾喀步槍團的士兵則在街道上進行模擬戰鬥。（圖擷取自推特）

2023/03/15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日外國社群上流傳一段軍隊在城鎮中交火，當地居民卻視若無睹經過的影片，引來不少網友討論。而這原來是法國陸軍自2月起在法國南部展開為期18天的「獵戶座23」（Orion 23）演習。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）14日報導，英國陸軍第 2皇家廓爾喀步槍團的士兵在法國南部城市卡奧爾（Cahors）的街道上進行模擬戰鬥，空包彈的射擊聲迴盪在街道上，當地居民對此則視若無睹，彷彿已習慣般漫步而過。

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而這其實是法國陸軍自2月起在法國南部展開為期18天的「獵戶座23」（Orion 23）演習。英國陸軍第2皇家廓爾喀步槍團則做為合作單位加入該場演習的第二階段，多國部隊均參加在卡奧爾舉行的城市作戰演習。

報導指出，這場演習屬於城市地形軍事行動訓練（MOUT），其核心價值為讓部隊有機會模擬城市環境中的衝突，MOUT訓練在現今變得比以往更加重要，尤其在俄烏戰爭爆發後，更能說明現代軍事衝突是如何延伸進城市、鄉鎮甚至居民區。

法國國防部指出，基於未來戰場環境的複雜挑戰，為強化指管體系運作效率、累積「多重環境暨多領域」（M2MC）作戰經驗，自2021年起，每年舉行「獵戶座」聯演，想定發生太空、網路、資訊戰等複雜衝突之際，陸海空軍部隊迅速投入部署，並在獲得北約支援與確保後勤能量後，有效執行武力投射，維護國家與區域的安全利益。

Gurkhas currently in France on Op Orion. pic.twitter.com/ZejYvGHg0W — The Brit （@TheBrit96） March 12, 2023

英國陸軍第2皇家廓爾喀步槍團的士兵在街道上進行模擬戰鬥，引來當地居民注目。（圖擷取自推特）

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