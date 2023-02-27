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    法國「獵戶座23」聯合演習 驗證新型態作戰

    法軍傘兵進行車輛空降回收。（圖片擷取自推特@armeedeterre）

    法軍傘兵進行車輛空降回收。（圖片擷取自推特@armeedeterre）

    2023/02/27 13:25

    〔即時新聞／綜合報導〕法國陸軍23日宣布，自21日起在法國南部展開為期18天的「獵戶座23」（Orion 23）第2階段聯演，動員7000名官兵、2300輛車輛、130架戰機與數十艘軍艦，投入高強度三棲作戰演習，驗證各國指參單位合作效能，以及陸海空軍執行聯合作戰的投射能力。

    根據軍聞網站「Defence 24」 報導，週六數百名傘兵乘坐至少六架A400M運輸機飛往奧克西塔尼亞區（Occitania）的塔恩省（Tarn）；在南法佈署突擊隊之前，有30艘船隻在地中海開展行動，其中包括戴高樂號航空母艦。

    「獵戶座23」演習共分3階段，第1階段已於9日展開，模擬地中海區域爆發重大事故，擔任快速反應部隊主力的第11傘兵旅（11th Parachute Brigade）展開後勤整備，而第6輕裝甲旅也迅速開赴土倫港、登上2艘西北風級兩棲突擊艦，組成法海軍第471特遣隊，接著出海舉行第2階段的多項小規模專業課目演習，以便為26日至3月4日在南部海岸舉行的第3階段12,000人規模的三棲登陸操演暖身。

    為強化法國與盟邦的反應能力與戰略韌性，法國航太軍也在「里昂凡爾登山空軍基地」（Lyon-Mont-Verdun Air Base）設立指揮中心，並與包括美、英與西班牙等北約盟邦的小型指參單位搭配，在演習不同階段進行合作，以提升法軍與北約指參體系的整合能力與操作互通性。此外，也有部分民間單位加入「獵戶座23」聯演，透過建構官民協力機制與經驗，提供更多彈性政策選項。

    法國國防部強調，鑑於全球安全局勢日益嚴峻；聯演不僅有助法軍建立複雜情境下的反應能力，也能展現法國作為全球大國與維護區域穩定的決心，並對強化北約嚇阻能量作出具體貢獻。

    法國國防部指出，基於未來戰場環境的複雜挑戰，為強化指管體系運作效率、累積「多重環境暨多領域」（M2MC）作戰經驗，自2021年起，每年舉行「獵戶座」聯演，想定發生太空、網路、資訊戰等複雜衝突之際，陸海空軍部隊迅速投入部署，並在獲得北約支援與確保後勤能量後，有效執行武力投射，維護國家與區域的安全利益。

    獵戶座2023演習目的在提高法國軍隊的備戰狀態，法國軍隊在非洲對伊斯蘭恐怖分子進行了二十年的行動之後，必須再次適應對其他對手的大規模行動，烏克蘭戰爭證明了這種準備的重要性。去年 12 月，法國武裝部隊司令蒂埃里·布克哈德將軍（Thierry Burkhard）向議會提交了總參謀部的建議，根據該建議，法國必須為「高強度」戰爭做好準備，而不是主要依賴特種部隊。

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