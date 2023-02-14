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    法防長譴責電影「黑豹2」 稱其扭曲法軍形象

    法國國防部長譴責電影《黑豹2》，稱電影中虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過份相似。圖為《黑豹》電影劇照。（美聯社）

    法國國防部長譴責電影《黑豹2》，稱電影中虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過份相似。圖為《黑豹》電影劇照。（美聯社）

    2023/02/14 10:52

    〔即時新聞／綜合報導〕法國國防部長日前譴責一部漫威（Marvel Studios）超級英雄系列電影，認為片中暗示並扭曲了法國軍隊的形象。

    根據《NBC》報導，法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）週日（12日）在推特發文表示，他「強烈譴責」去年11月在法國上映的電影《黑豹2：瓦干達萬歲（Black Panther: Wakanda Forever）》，稱電影中一支虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過份相似。

    《黑豹2》描述虛構的非洲國家「瓦干達」，面臨西方國家的威脅，侵略者欲強奪非洲大陸虛構的稀有金屬「汎合金」。勒科爾尼轉發的電影片段裡，可見一群僱傭兵雙手反綁，且身穿與部署在非洲薩赫勒（Sahel）的法國軍隊相似的軍服，正被押解到聯合國會議中；電影另一場景則描繪了瓦干達人襲擊馬利共和國（Republic of Mali），俘虜了前哨基地數名僱傭兵，士兵同樣身著類似法軍的制服。

    勒科爾尼在貼文中補充：「我想特別向58名陣亡的法國士兵致敬，他們應馬利政府要求，助其對抗伊斯蘭恐怖組織，最終因捍衛馬利而犧牲」。駐非法軍問題在法國相當敏感，在與伊斯蘭極端份子作戰長達九年後，法國已於去年全面自馬利撤軍 。

    孰料，馬利過渡政府隨後竟允許惡名昭彰的俄國瓦格納集團（Wagner Group）僱傭軍進駐，導致過去近一年中，馬利與其非洲鄰國、西方國家之間的緊張關係日漸加劇。

    現仍有約3000名法國士兵部署在衝突不斷的薩赫勒地區，其中多數駐紮在尼日共和國（Republic of the Niger）和查德共和國（Republic of Chad）。法國政府近日宣布，應布吉納法索（Burkina Faso）軍政府要求，法軍本月將完全退出布吉納法索。

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