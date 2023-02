法防長譴責電影「黑豹2」 稱其扭曲法軍形象

法國國防部長譴責電影《黑豹2》,稱電影中虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過份相似。圖為《黑豹》電影劇照。(美聯社)

2023/02/14 10:52

〔即時新聞/綜合報導〕法國國防部長日前譴責一部漫威(Marvel Studios)超級英雄系列電影,認為片中暗示並扭曲了法國軍隊的形象。

根據《NBC》報導,法國國防部長勒科爾尼(Sébastien Lecornu)週日(12日)在推特發文表示,他「強烈譴責」去年11月在法國上映的電影《黑豹2:瓦干達萬歲(Black Panther: Wakanda Forever)》,稱電影中一支虛構的邪惡僱傭軍團與法國武裝部隊過份相似。

《黑豹2》描述虛構的非洲國家「瓦干達」,面臨西方國家的威脅,侵略者欲強奪非洲大陸虛構的稀有金屬「汎合金」。勒科爾尼轉發的電影片段裡,可見一群僱傭兵雙手反綁,且身穿與部署在非洲薩赫勒(Sahel)的法國軍隊相似的軍服,正被押解到聯合國會議中;電影另一場景則描繪了瓦干達人襲擊馬利共和國(Republic of Mali),俘虜了前哨基地數名僱傭兵,士兵同樣身著類似法軍的制服。

勒科爾尼在貼文中補充:「我想特別向58名陣亡的法國士兵致敬,他們應馬利政府要求,助其對抗伊斯蘭恐怖組織,最終因捍衛馬利而犧牲」。駐非法軍問題在法國相當敏感,在與伊斯蘭極端份子作戰長達九年後,法國已於去年全面自馬利撤軍 。

孰料,馬利過渡政府隨後竟允許惡名昭彰的俄國瓦格納集團(Wagner Group)僱傭軍進駐,導致過去近一年中,馬利與其非洲鄰國、西方國家之間的緊張關係日漸加劇。

現仍有約3000名法國士兵部署在衝突不斷的薩赫勒地區,其中多數駐紮在尼日共和國(Republic of the Niger)和查德共和國(Republic of Chad)。法國政府近日宣布,應布吉納法索(Burkina Faso)軍政府要求,法軍本月將完全退出布吉納法索。

Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces Armées.



Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes. https://t.co/KpnFIcatPt — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 12, 2023

