法國10年來最致命火災 母親及7名子女身亡

法國北部1棟房子今天傳出火警，造成1名母親及其7名2歲至14歲的子女喪生，成為法國10年來最致命的火災。（法新社）

2023/02/06 21:14

〔中央社〕法國警方和消防人員說，法國北部1棟房子今天傳出火警，造成1名母親及其7名2歲至14歲的子女喪生。

法新社報導，這場大火是法國10年來最致命的火災。

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位於巴黎以東約80公里的馬恩河畔沙爾利鎮（Charly-sur-Marne）這個家庭，在午夜過後不久傳出火警，當時全家已就寢。

當地檢察官莫里諾-羅斯（Julien Morino-Ros）告訴法新社，母親和孩子們死於窒息。他指出，起火原因似乎是房子1樓的烘衣機故障。鄰居在凌晨1時之前打電話給消防部門通報這起火警。

他們說，這名女子的丈夫，也是其中3個孩子的父親嚴重燒傷，送到醫院救治。這名女子丈夫的性命是住在附近的1名消防員所救，他在同事抵達前就已搶先救火。母親的7個孩子包括5名女孩和2個男孩，其中4名子女來自於母親的前一段婚姻。

檢察官說，父親似乎試圖滅火，孩子和他們的母親跑到房子的2樓躲避大火，但這舉動後來證明是他們陷入絕境的原因。

當房子瀰漫黑煙時，消防員很難透過梯子爬到房子頂部窗戶上。這間房子坐落在村莊中心的狹窄街道上，村莊共有2600名居民。他說，由於停電，房子的電動百葉窗動彈不得，進一步阻礙救援工作。

當地政府說，共有80名消防人員抵達現場，幾個小時後把火勢撲滅。

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