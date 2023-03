激戰影片曝光！烏軍步兵聯合裝甲運兵車 掃蕩俄軍戰壕

2023/03/14 16:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,雙方持續在烏東頓巴斯的頓內茨克巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰攻防,推特流出一段影片,烏克蘭武裝部隊以FV103裝甲運兵車與步兵掃蕩俄軍戰壕。

推特帳號「@UkraineNewsLive」PO出一段影片,可以看到一開始有輛裝甲運兵車正在朝壕溝內俄軍開火,接著裝甲車後退,車上的烏克蘭士兵以火箭筒與機槍的火力壓制俄軍,烏軍士兵陸續下車,壕溝內則越來越多的俄軍失去動靜。

「@UkraineNewsLive」在推文中表示「烏軍第5突擊旅在BTP『斯巴達』裝甲車的火力支援下,向巴赫姆特方向的俄軍壕溝攻擊。」

⚡️⚡⚡ Epic footage showing soldiers of the 5th assault brigade, supported by the #Spartan armored personnel carrier, attacking #Russian trenches in the #Bakhmut direction. 1/2⬇️#UkraineRussiaWar #UkraineWillWin #Ukraine️ #UkrainianArmy #UkraineFrontLines pic.twitter.com/HJ0RAProxD