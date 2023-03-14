激戰影片曝光！烏軍步兵聯合裝甲運兵車 掃蕩俄軍戰壕

烏克蘭武裝部隊以FV103裝甲運兵車與步兵掃蕩俄軍戰壕。（圖擷自推特）

2023/03/14 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，雙方持續在烏東頓巴斯的頓內茨克巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰攻防，推特流出一段影片，烏克蘭武裝部隊以FV103裝甲運兵車與步兵掃蕩俄軍戰壕。

推特帳號「@UkraineNewsLive」PO出一段影片，可以看到一開始有輛裝甲運兵車正在朝壕溝內俄軍開火，接著裝甲車後退，車上的烏克蘭士兵以火箭筒與機槍的火力壓制俄軍，烏軍士兵陸續下車，壕溝內則越來越多的俄軍失去動靜。

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「@UkraineNewsLive」在推文中表示「烏軍第5突擊旅在BTP『斯巴達』裝甲車的火力支援下，向巴赫姆特方向的俄軍壕溝攻擊。」

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