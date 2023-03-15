俄羅斯國會通過新法案 批評「瓦格納集團」最高判處15年監禁

俄羅斯國會14日通過一項法案，針對散佈虛假消息或詆毀在烏克蘭作戰志願武裝部隊者，最高將處以15年監禁。圖為俄羅斯國會下議院「國家杜馬」。（法新社）

2023/03/15 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰迄今已逾1年，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）持續從監獄補充兵員前往烏國作戰，近日甚至爆出該集團曾嘗試從精神病院徵召士兵引起外界議論，對此俄羅斯國會下議院「國家杜馬」（State Duma）通過一項法案，針對散佈虛假消息或詆毀在烏克蘭作戰的志願武裝部隊者，最高將處以15年監禁。

綜合外媒報導，俄羅斯國會下議院「國家杜馬」14日通過一項法案，這項法案根基於約1年前通過的現行法律，亦即針對平息「烏克蘭特別軍事行動」的批評聲浪，此次修正案內容指出，協助俄軍作戰的傭兵組織、志願部隊等人士也將受到保護且不得遭受批評，若有散佈虛假訊息或詆毀這些在烏國作戰的士兵或志願者等，將面臨最高15年監禁懲罰。

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報導稱，這項法案是由瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）提出，因為他認為有個別的媒體、部落客以及電視新聞公開詆毀這些志願者，同時呼籲俄羅斯官員修改法律，以阻止此類言論。

據悉，俄羅斯總統普廷去年11月曾簽署一項法律，將加入烏克蘭戰爭的志願者視為簽約軍人。

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