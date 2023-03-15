美國東北暴風雪達79公分 多州政府關閉、大停電

美國東北部14日受到大雪侵襲，道路結冰導致200多起車禍事故和打滑衝出車道的事故發生。（美聯社）

2023/03/15 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國東北部14日受到大雪侵襲，各地區降雪量高達約61到79公分，導致數萬戶停電、多所學校停課、數個洲的洲政府關閉，交通事故也頻傳，一架客機甚至打滑衝出跑道。

《美聯社》報導，暴風雪席捲新英格蘭（New England）部分區域、紐約州（New York）北部、賓州（Pennsylvania）東北部和新澤西州（New Jersey）北部。新罕布夏洲（New Hampshire）、紐約洲北部等地區14日降雪量在61到79公分不等，紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）表示，到15日早上，部分地區可能會多出30公分。

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大雪造成道路結冰，造成200多起交通事故，一架達美航空的客機也因跑道結冰在準備起飛時打滑，衝入一旁的草皮中，迫使機上乘客下機返回航站樓，所幸沒有人受傷，14日大約有2千架次的航班被取消，其中波士頓和紐約兩地的取消航班最多。

暴風雪侵襲整個美國東北，緬因州（Maine）14日晚間超過8萬名用戶停電，新罕布夏約7萬名用戶斷電，而在麻州（Massachusetts）超過5萬7千名用戶停電，佛蒙特州（Vermont）則是超過3萬名用戶受停電影響；多個州政府辦公室和法院也因大雪關閉，紐約州辦公室也不例外。

美國國家氣象局表示，在紐約州卡茨基爾（Catskill）東部、哈德遜河谷（Hudson Valley）中部、塔科尼克嶺（Taconic Range）中部和伯克郡（Berks County）等較高海拔的地區，每小時降雪量為2英寸（5公分）或以上，而在高海拔地區大量降雪的同時，當局也警告沿海地區的居民注意大雨可能引發的洪水。這場暴風雪預計在15日結束。

各地區降雪量約61到79公分，數萬戶停電、多所學校停課，數個洲的洲政府都因大雪關閉。（美聯社）

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