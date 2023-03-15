為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國東北暴風雪達79公分 多州政府關閉、大停電

    美國東北部14日受到大雪侵襲，道路結冰導致200多起車禍事故和打滑衝出車道的事故發生。（美聯社）

    美國東北部14日受到大雪侵襲，道路結冰導致200多起車禍事故和打滑衝出車道的事故發生。（美聯社）

    2023/03/15 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國東北部14日受到大雪侵襲，各地區降雪量高達約61到79公分，導致數萬戶停電、多所學校停課、數個洲的洲政府關閉，交通事故也頻傳，一架客機甚至打滑衝出跑道。

    《美聯社》報導，暴風雪席捲新英格蘭（New England）部分區域、紐約州（New York）北部、賓州（Pennsylvania）東北部和新澤西州（New Jersey）北部。新罕布夏洲（New Hampshire）、紐約洲北部等地區14日降雪量在61到79公分不等，紐約州州長霍赫爾（Kathy Hochul）表示，到15日早上，部分地區可能會多出30公分。

    大雪造成道路結冰，造成200多起交通事故，一架達美航空的客機也因跑道結冰在準備起飛時打滑，衝入一旁的草皮中，迫使機上乘客下機返回航站樓，所幸沒有人受傷，14日大約有2千架次的航班被取消，其中波士頓和紐約兩地的取消航班最多。

    暴風雪侵襲整個美國東北，緬因州（Maine）14日晚間超過8萬名用戶停電，新罕布夏約7萬名用戶斷電，而在麻州（Massachusetts）超過5萬7千名用戶停電，佛蒙特州（Vermont）則是超過3萬名用戶受停電影響；多個州政府辦公室和法院也因大雪關閉，紐約州辦公室也不例外。

    美國國家氣象局表示，在紐約州卡茨基爾（Catskill）東部、哈德遜河谷（Hudson Valley）中部、塔科尼克嶺（Taconic Range）中部和伯克郡（Berks County）等較高海拔的地區，每小時降雪量為2英寸（5公分）或以上，而在高海拔地區大量降雪的同時，當局也警告沿海地區的居民注意大雨可能引發的洪水。這場暴風雪預計在15日結束。

    各地區降雪量約61到79公分，數萬戶停電、多所學校停課，數個洲的洲政府都因大雪關閉。（美聯社）

    各地區降雪量約61到79公分，數萬戶停電、多所學校停課，數個洲的洲政府都因大雪關閉。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蛋價狂漲6成 1美元商店Dollar Tree停售雞蛋
    2023/03/15 15:40

    蛋價狂漲6成 1美元商店Dollar Tree停售雞蛋
    彭博：若與美談判失敗 TikTok考慮脫離字節跳動
    2023/03/15 10:55

    彭博：若與美談判失敗 TikTok考慮脫離字節跳動

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    美無人機遭俄機撞毀 將領憂風險升高
    2023/03/15 09:58

    美無人機遭俄機撞毀 將領憂風險升高
    監控北韓射彈 美軍兩偵察機飛近朝鮮半島蒐集數據
    2023/03/15 08:42

    監控北韓射彈 美軍兩偵察機飛近朝鮮半島蒐集數據

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播