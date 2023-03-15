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    監控北韓射彈 美軍兩偵察機飛近朝鮮半島蒐集數據

    美國空軍14日派遣兩架偵察機飛近朝鮮半島，探測北韓射彈軌跡與相關數據。圖為美軍RC-135偵察機。（歐新社）

    美國空軍14日派遣兩架偵察機飛近朝鮮半島，探測北韓射彈軌跡與相關數據。圖為美軍RC-135偵察機。（歐新社）

    2023/03/15 08:42

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國近期展開「自由之盾」大規模聯合軍演，北韓在13日及14日連兩天射彈試圖反制軍演。針對北韓射彈頻率激增，美國空軍14日派遣兩架偵察機飛近朝鮮半島，探測北韓射彈軌跡與相關數據。

    根據南韓《韓聯社》報導，美國空軍RC-135S偵察機於當地時間14日上午7點至8點多左右飛抵東海，而RC-135S從日本沖繩基地飛往東海時，北韓正好從黃海南道長淵郡一帶朝東海發射兩枚彈道飛彈，估計RC-135S已探測到北韓飛彈飛行軌跡與彈著點等資料。

    除了14日上午派出RC-135S，美國空軍也派出RC-135U偵察機，在南韓西部海域上空飛行，執行監視活動，到了14日下午才飛離。報導指出美國空軍這兩款偵察機能偵測到雷達電磁波，並對敵軍防空系統進行分析，還可以蒐集來自飛彈發射基地的電磁波數據。

    分析人士認為，美國派遣兩架偵察機至朝鮮半島周邊進行偵察，目的在於監視北韓包括試射飛彈在內的挑釁行為，由於韓美「自由之盾」聯合軍演仍持續進行，直到23日演習結束為止，美軍偵察機很有可能在朝鮮半島周邊頻繁現身。

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