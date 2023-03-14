為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》反制北韓核威脅 南韓加購F-35A戰機、SM-6飛彈

    南韓決定再引進20多架F-35A匿蹤戰機。圖為南韓空軍現役的F-35A。（歐新社）

    南韓決定再引進20多架F-35A匿蹤戰機。圖為南韓空軍現役的F-35A。（歐新社）

    2023/03/14 17:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓12日首次發射潛射巡弋飛彈（SLCM）等，開發出了新的攻擊武器體系，在此情況下，南韓要確保扮演「矛」和「盾」角色的尖端武器，13日決定追加引進20多架最尖端的F-35A匿蹤戰鬥機，還將向美國採購能夠攔截北韓彈道飛彈和巡弋飛彈的標準六型（SM-6）飛彈。

    據南韓《朝鮮日報》14日報導，南韓防衛廳計劃截至2028年投入約3.75兆韓元（約新台幣874億元），從美國追加引進20多架F-35A。因此，南韓軍方擁有F-35A的數量預計從原來的40多架增加到約60多架。

    防衛廳相關人士說，「當天表決通過了在緊急情況下，從打擊北韓的核武器和飛彈設施等加強『韓國型三軸體系統』的角度出發，追加引進F-35A的項目。盡量減少空軍淘汰長期使用（陳舊）的戰機所帶來的戰鬥力空白。」

    「韓國型三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨迫在眉睫威脅時對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「韓國型飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。南韓軍方計劃最早於明年建立「韓國型三軸體系」戰略司令部。

    報導稱，南韓遠程艦對空飛彈（SM-6級）項目，將在2023-2031年間投入7700億韓元（約新台幣179億元）的總項目費用。此前，南韓海軍驅逐艦雖然配備了尖端雷達，卻並未具備彈道飛彈攔截手段，因此透過這次的項目，南韓將得以擁有擊落北韓飛彈的能力。

    SM-6飛彈為美軍部隊整個軍火庫中通用性最強的武器之一，也被稱為「RIM-174標準增程主動式飛彈」，主要是作為地對空飛彈使用，可用於遠距離對付飛行器和巡弋飛彈，也具備一定末端反導能力，最大射程為400公里以上，飛彈自身搭載了雷達，可以直接追踪目標，強力執行地對空作戰任務，可有效對抗戰機、巡弋飛彈及處於飛行末段的彈道飛彈。

    F-35又名JSF（Joint Strike Fighter，聯合攻擊戰鬥機），由洛克希德馬丁公司研發，是美軍用來輔助F-22主力空優戰機的新一代多用途戰機，計畫取代仍在許多國家服役的F-16，其中主要供空軍使用的F-35A，擁有最強的空中戰鬥與對地攻擊能力。

    美國海軍「約翰‧保羅‧瓊斯號」（DDG 53）飛彈驅逐艦試射SM-6飛彈。（取自美國海軍官網）

    美國海軍「約翰‧保羅‧瓊斯號」（DDG 53）飛彈驅逐艦試射SM-6飛彈。（取自美國海軍官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回應北韓射彈挑釁！ 南韓出動F-35A與美軍聯飛
    2022/11/18 17:17

    回應北韓射彈挑釁！ 南韓出動F-35A與美軍聯飛
    防禦高超音速威脅的唯一利器 美飛彈防禦局提SM-6飛彈
    2022/02/07 10:23

    防禦高超音速威脅的唯一利器 美飛彈防禦局提SM-6飛彈

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    軍武新知》最具潛力武器！美海軍無人艦成功試射SM-6飛彈
    2021/10/21 10:42

    軍武新知》最具潛力武器！美海軍無人艦成功試射SM-6飛彈
    兩韓破冰敏感時刻 南韓首架F-35A出廠了
    2018/03/29 00:00

    兩韓破冰敏感時刻 南韓首架F-35A出廠了

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播