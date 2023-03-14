軍情動態》反制北韓核威脅 南韓加購F-35A戰機、SM-6飛彈

南韓決定再引進20多架F-35A匿蹤戰機。圖為南韓空軍現役的F-35A。（歐新社）

2023/03/14 17:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓12日首次發射潛射巡弋飛彈（SLCM）等，開發出了新的攻擊武器體系，在此情況下，南韓要確保扮演「矛」和「盾」角色的尖端武器，13日決定追加引進20多架最尖端的F-35A匿蹤戰鬥機，還將向美國採購能夠攔截北韓彈道飛彈和巡弋飛彈的標準六型（SM-6）飛彈。

據南韓《朝鮮日報》14日報導，南韓防衛廳計劃截至2028年投入約3.75兆韓元（約新台幣874億元），從美國追加引進20多架F-35A。因此，南韓軍方擁有F-35A的數量預計從原來的40多架增加到約60多架。

請繼續往下閱讀...

防衛廳相關人士說，「當天表決通過了在緊急情況下，從打擊北韓的核武器和飛彈設施等加強『韓國型三軸體系統』的角度出發，追加引進F-35A的項目。盡量減少空軍淘汰長期使用（陳舊）的戰機所帶來的戰鬥力空白。」

「韓國型三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨迫在眉睫威脅時對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「韓國型飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。南韓軍方計劃最早於明年建立「韓國型三軸體系」戰略司令部。

報導稱，南韓遠程艦對空飛彈（SM-6級）項目，將在2023-2031年間投入7700億韓元（約新台幣179億元）的總項目費用。此前，南韓海軍驅逐艦雖然配備了尖端雷達，卻並未具備彈道飛彈攔截手段，因此透過這次的項目，南韓將得以擁有擊落北韓飛彈的能力。

SM-6飛彈為美軍部隊整個軍火庫中通用性最強的武器之一，也被稱為「RIM-174標準增程主動式飛彈」，主要是作為地對空飛彈使用，可用於遠距離對付飛行器和巡弋飛彈，也具備一定末端反導能力，最大射程為400公里以上，飛彈自身搭載了雷達，可以直接追踪目標，強力執行地對空作戰任務，可有效對抗戰機、巡弋飛彈及處於飛行末段的彈道飛彈。

F-35又名JSF（Joint Strike Fighter，聯合攻擊戰鬥機），由洛克希德馬丁公司研發，是美軍用來輔助F-22主力空優戰機的新一代多用途戰機，計畫取代仍在許多國家服役的F-16，其中主要供空軍使用的F-35A，擁有最強的空中戰鬥與對地攻擊能力。

美國海軍「約翰‧保羅‧瓊斯號」（DDG 53）飛彈驅逐艦試射SM-6飛彈。（取自美國海軍官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法