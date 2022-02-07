防禦高超音速威脅的唯一利器 美飛彈防禦局提SM-6飛彈

美國國防部飛彈防禦局長希爾指出，美軍的SM-6飛彈是美國目前唯一能夠擊落高超音速飛彈的武器。（圖擷取自美軍防衛資訊網DVIDS）

2022/02/07 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美中俄近年來均投入大量資源研發高超音速（極音速）武器，研擬反制手段也是研發重點之一。美國國防部飛彈防禦局（MDA）局長希爾（Jon Hill）指出，美軍的新型艦對空飛彈「標準六型」（SM-6）是美國目前唯一能夠擊落高超音速飛彈的武器。

美國網媒《The Drive》軍武新聞專欄《戰區》（The War Zone）報導，希爾在美國海軍工程師協會作戰系統研討會談到高超音速武器防禦能力時表示，飛彈防禦局正在開發一種針對高超音速威脅的分層防禦結構，包括一系列的地面、太空感測器，以及多種攔截武器。希爾指出，SM-6型飛彈確實是美國目前唯一的防禦高超音速防禦能力，SM-6型飛彈具備成長潛力，可應對機動性極高的高超音速威脅。

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報導指出，目前SM-6型飛彈有Block I和Block IA兩種型號，而最新的「Block IB」正在開發中，Block IB與早期兩型的差別在於彈體重新設計、裝備更大的火箭引擎，預計Block IB本身速度能夠達到高超音速，應對高超音速威脅的能力比前兩型更強。

希爾表示，飛彈防禦局將與美國太空軍合作，開發可追蹤高超音速武器與彈道的太空感測器（HBTSS），並將感測器送上太空軌道。希爾強調，在太空增設感測器十分重要，因為陸地雷達視野受到限制，「我們也沒有更多島嶼可以安裝雷達了」。

針對未來的高超音速威脅，希爾表示，現有的感測器能力仍可提供一定程度上偵測，追蹤功能，「我們正在看到它們，正在獲取、蒐集數據，我們不是毫無作為」。

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