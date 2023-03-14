首爾市長倡議 發展核武抗北韓

美國與南韓13日展開為期11天的聯合軍事演習，北韓搶先在12日自潛艦發射兩枚戰略巡弋飛彈。圖為美韓兩軍士兵13日在兩韓交界附近的漣川郡操練。（法新社）

2023/03/14 05:30

美韓軍演之際 北韓又射巡弋飛彈

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國與南韓十三日展開為期十一天的聯合軍事演習，北韓搶先在十二日自潛艦發射兩枚戰略巡弋飛彈。南韓合同參謀本部研判，若北韓實現核彈頭小型化，本次發射的飛彈可能搭載核彈頭，但北韓公開的數據與韓軍掌握資訊有差異，正在細究北韓是否發表不實資訊或對數據灌水。

北韓飛彈 研判可搭載核彈頭

北韓中央通信社（KCNA）十三日報導，位於東部沿海城市新浦（Sinpo）外海的一艘潛艦，發射兩枚戰略巡弋飛彈，沿八字形軌跡飛行一五○○公里，飛行時間約兩小時又六分鐘，飛彈擊中朝鮮半島東岸附近海域的指定目標，但未說明指定目標的方位。報導聲稱，本次試射證明北韓武器體系的可信賴度，同時測試潛艦部隊從水中發動陸地攻擊的作戰能力，驗證核戰爭遏制手段在各種空間的常態運作態勢，展現北韓控制局勢的決心。

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美韓兩軍十三日起展開名為「自由護盾廿三」（Freedom Shield 23）的聯合演習，北韓甫於九日試射短程彈道飛彈，短短三天內又再試射巡弋飛彈，都被視為是對美韓聯合軍演的反制。據南韓合同參謀本部掌握資訊，北韓擁有多支潛艦部隊，本次試射飛彈可能是冬季訓練的最後一部分，不排除是特別選在美韓聯合軍演時進行。對於北韓宣稱已實現實戰部署，南韓軍方認為只是初期階段的試射。

與此同時，與南韓總統尹錫悅同屬保守派「國民力量黨」（People Power Party）的首爾市長吳世勳指出，即使冒著國際社會反彈的風險，南韓也應該發展核武器，強化抵禦北韓的能力。他強調，北韓幾近成功實現戰略核武小型化及輕量化，並獲得至少數十枚核彈頭，政府已難以合理說服民眾，應避免發展核武並堅守非核化目標。

逾7成南韓民眾挺核武

這並非吳世勳首次發表這類意見，他二月間就曾呼籲南韓保有核武選項，但這番最新言論是他迄今為止最強烈的表態。而隨著北韓軍力持續進步，以及對美國保護南韓的承諾或能力存疑，愈來愈多南韓高級官員提倡發展核武，或重新部署一九九○年代從朝鮮半島撤出的美國戰略核炸彈和飛彈的可能性。Data Research本月一日發布的民調顯示，逾七十％南韓民眾支持發展核武，廿七％反對；五十九％民眾認為，若爆發戰爭，北韓可能動用核武。

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