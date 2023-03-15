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    美無人機遭俄機撞毀 將領憂風險升高

    美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是蒲亭和俄軍「再一次魯莽行事」。美軍將領則指這類撞擊是他最大關切，憂心風險上升。（路透）

    美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是蒲亭和俄軍「再一次魯莽行事」。美軍將領則指這類撞擊是他最大關切，憂心風險上升。（路透）

    2023/03/15 09:58

    〔中央社〕美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是蒲亭和俄軍「再一次魯莽行事」。美軍將領則指這類撞擊是他最大關切，憂心風險上升。

    綜合路透、美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，舒默（Chuck Schumer）今天在參院開議發言：「我想告訴（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）先生，在你還沒無意間讓局勢升級之前，停止你的行為。」

    美國陸戰隊司令柏格（David Berger）今天表示，當像這樣的局勢升溫事件發生，即便事後證明是偶發，危險程度仍會很高。

    他表示，無論歐洲地區也好，太平洋地區也好，這類的撞擊事件是他最大的關切。

    柏格被要求就此事件置評時說：「或許我對那裡和對太平洋地區的最大憂慮，就是一個挑釁的俄羅斯或中國飛行員或船長或什麼的太過逼近，沒意識到自己的位置，導致發生撞擊。」

    他表示，無論事件是否是蓄意為之，都將迫使國家領袖試著遠距離解決問題。

    他描述可能會出現的危險情況時說：「換句話說，無論是蓄意還是無心發生了互撞情況，兩個大國，兩個強權將試著在清晨2時解決這個問題。」

    這位美軍將領還說，由於中方拒絕與美溝通，美國和中國軍方之間的正常溝通管道「目前處於中止狀態」。

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