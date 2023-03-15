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    無法無天！ 俄狙擊手在烏國男子面前輪姦妻子、性虐女童

    在烏克蘭基輔郊區布羅瓦里犯下性暴力事件的12名俄羅斯士兵，由烏克蘭檢察署戰爭罪辦公室編製。（路透）

    在烏克蘭基輔郊區布羅瓦里犯下性暴力事件的12名俄羅斯士兵，由烏克蘭檢察署戰爭罪辦公室編製。（路透）

    2023/03/15 13:44

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府指控2名俄國士兵，試圖性侵一名4歲女孩，並在她的父親面前輪姦她的母親。在長達1年多的入侵行動中，俄國士兵不斷被目擊性侵、虐待烏國民眾。

    據《路透》14日獨家報導，烏克蘭檢察署的檔案顯示，事件發生在2022年3月，地點在首都基輔附近的布羅瓦里（Brovary），一群俄國士兵對共計4個烏克蘭家庭，犯下不可饒恕的暴力、性犯罪。

    烏克蘭檢察官說，俄國總統普廷在去年2月24日下令入侵基輔未果。數天後，俄國士兵退至郊區布羅瓦里，透過搶劫、性暴力等作為，蓄意恐嚇烏國民眾。

    大多數暴行發生在3月13日，烏克蘭檢察官稱，當時俄國士兵「處於酒醉狀態，恣意闖入一個年輕家庭的住宅」。

    家庭的父親遭到鐵鍋毒打後被迫下跪，隨即目睹妻子被輪姦。檔案稱，其中一名士兵在4歲小女孩遭到虐待前，告訴她「會讓她成為一個女人」。

    一家人最終逃過死劫，並正在接受心理和醫療援助。普廷一再否認有關暴行的指控，對外澄清俄國軍事指揮官「並不知道士兵的性暴力行為」。

    2名犯案士兵都是狙擊手，年齡分別為32歲、28歲，前者已經陣亡；後者名叫葉夫根尼（Yevgeniy Chernoknizhniy），已在近日返回俄羅斯。

    烏克蘭總檢察長辦公室表示，自俄羅斯派遣數萬部隊越過邊境以來，已收到超過7萬1000起戰爭罪報告。

    烏克蘭官員、調查人員知道找到嫌疑犯的可能性很低，遑論懲罰他們。多數審判將是缺席審判，但烏國政府仍在國際積極奔走，希望起訴俄國犯下的戰爭罪，包括國際刑事法院（International Criminal Court）等機構。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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