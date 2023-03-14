斑馬突抓狂！ 主人靠近遭猛咬手臂險扯下

72歲農民克利夫頓近日忽然遭自己飼養的雄性斑馬攻擊。（圖擷取自「@SteveNorrisTV」推特）

2023/03/14 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州72歲農民近日被自己飼養斑馬攻擊，手臂甚至遭強烈撕扯噴血，當局接獲通報緊急抵達現場，推測這隻雄性斑馬為保護田野上另外5至6隻雌性斑馬才展現強烈攻擊性，警方經家屬同意當場擊斃雄斑馬，隨後將受害者緊急送院搶救，目前已知生命跡象穩定且不會失去手臂。

綜合外媒報導，匹克威郡（Pickaway County）治安官辦公室表示，警方於12日下午5時30分接獲72歲男子克利夫頓（Ronald Clifton）致電報案，他稱被自己飼養的斑馬襲擊，「我的手臂似乎被扯下來了、派一架直升機來吧」，警員聽聞當下不敢置信，經再三確認後緊急派員救助。

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警方報告提到，3名員警抵達現場後，發現克利夫頓因失血倒地，便嘗試將巡邏車停在傷患與斑馬群之間，同時間這隻具強烈攻擊性的雄斑馬直衝向車門，員警即刻發動警笛與空氣喇叭，牠才暫時後退。

待嚇退斑馬後，警員發現受害者右手肘以下大量出血，緊急綁上止血帶並將克利夫頓安置救護車；這段期間其中1名員警持續監視斑馬，傷患家屬也不斷提醒，切勿背對斑馬，因為牠將藉此發動攻擊。

公開畫面可見，雄斑馬持續上前靠近警方後，遭警員大聲喝斥嘗試將牠嚇跑後有稍微後退，最後警方經受害者家屬允許以霰彈槍擊斃肇事斑馬。

警方報告提及，田野上飼養數隻斑馬，卻僅有1隻雄斑馬，推測雄斑馬是為了保護其他5至6隻雌斑馬造成情緒失控，引發攻擊飼主等人。克利夫頓隨後被緊急送往附近醫院搶救；據家屬稱經治療他的身體情況逐漸穩定且不會失去手臂。

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