震撼彈！ 法、中研究所結束近20年合作 法媒：象徵科學夥伴時代終結

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）與中國上海巴斯德研究所，日前宣布終止近20年的合作關係。（資料照，法新社）

2023/03/13 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名科學雜誌《自然》（Nature）於8日爆料，法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）宣布結束與中國科學院近20年的合作，並撤離中國科學院上海巴斯德研究所。消息曝光後，法國巴斯德研究所也發布了簡短聲明證實這項消息，為科學界投下震撼彈，就有法媒對此評論，指出這可能象徵法中科學夥伴關係時代的結束。

綜合外媒報導，根據法國巴斯德研究所的聲明指出，雙方先前展開長達一年的溝通，最終決定在2022年12月，停止與中國科學院共同領導中國科學院上海巴斯德研究所，之後將由中科院自行管理並改名。據法國巴斯德研究所一名發言人透露，「這番選擇是為了開始新一輪的對話，以改善兩個組織之間的關係，並找到一種更有成效的合作方式」。

請繼續往下閱讀...

另據《自然》雜誌指出，目前尚未無法得知中法科研機構終止合作的具體原因，但正當全球正在逐漸走出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之際，就發生這件事，讓讓許多科學家感到十分訝異。此外，據《重點週刊》（Le Point）、法國國際廣播電台（RFI）等法媒報導，指出這起事件很可能象徵著法中科學夥伴關係時代的結束。

《香港星島日報》則指出，中國科學院、上海市人民政府與法國巴斯德研究所於2004年簽署合作，並於同年10月11日成立上海巴斯德研究所。自2017年起，上海巴斯德研究所的共建方變更為中國科學院和法國巴斯德研究所，2020年1月2日，中國科學院黨組把上海巴斯德研究所納入直屬事業單位管理序列。截止2023年，該機構已運行近20年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法