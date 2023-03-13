中國新安全團隊成形 專家：回歸毛澤東戰時體制

新任中國國防部長李尚福（右）是史上第一位被美國制裁的人民解放軍上將。（路透）

2023/03/13 05:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人民代表大會第1次會議12日舉行第5次全體會議，選出國務院副總理、國務委員、各部會首長及人民銀行（央行）行長等政府要職。其中，李尚福將成為新任國防部長，王小洪出任公安部長，陳一新擔任國家安全部長。

香港南華早報12日引述專家看法報導，隨著中國國家主席習近平鞏固對安全事務的控制，他們將組成安全核心團隊，在未來5年內應對中國的外部和內部威脅。

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前上海政法學院教授陳道銀指出，安全和其他相關制度的改革，似乎類似於毛澤東時代，因為習近平將當前國內外情勢視為「戰時狀態」（warlike scenario）。在毛時代，黨管理安全、金融、科學和其他事務，國務院則專注於經濟和社會發展。毛時代的制度是從戰爭中鍛鍊出來的，習近平從小就學習毛澤東的策略和哲學，自然而然地接受了它，因為它以前被證明對黨非常有效。

太和智庫高級研究員、清華大學國家戰略研究院高級研究員謝茂松指出，隨著中國面臨更多的外部威脅和內部壓力，這支安全團隊將在改善黨對安全的控制和協調各個安全機構方面，發揮關鍵作用。

謝茂松聲稱，在外部，美國在沒有宣戰的情況下對中國發動「全面戰爭」（total war），在經濟、金融、意識形態和科技等層面對中國採取行動，同時在中國海外利益中佈下更廣泛長臂管轄（long-arm jurisdiction）的天羅地網。

謝茂松說，隨著習近平推進反腐敗和重組議程，北京將不得不密切關注那些試圖「破壞這些倡議或對黨的領袖採取敵對行動」的人，因為他們的權力和既得利益受到影響。

在本月稍早前的第20屆中央委員會第2次全體會議上，中共批准一項重要的黨和國家機構改革計畫。雖然中共對該計畫諱莫如深，但觀察家猜測，中國的安全機構可能進一步鞏固在黨的手中。

謝茂松說，王小洪將在中國應對外部和內部風險方面發揮關鍵作用，因為他是習近平「最信任的安全官員」，隨時準備保護習近平，而陳一新將是王小洪的重要助手，「王小洪會有點像1949年之前國共內戰期間楊尚昆的角色」。

楊尚昆曾擔任中共中央警衛司令部司令員和中共中央辦公廳主任，在負責黨的最高領袖安全的同時，協助他們的日常工作。

中國公安部長王小洪是習近平最信任的安全官員。（路透檔案照）

中國國安部長陳一新是習近平嫡系人馬，曾擔任應對武漢肺炎疫情的中央工作領導小組指導組副組長，並奉命整肅政法系統。（取自網路）

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