為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共二中全會削國務院權限 學者：中國進入強黨弱政時代

    中國國家主席兼中共總書記習近平，近年將所有政治權力一一攬在身上。（美聯社檔案照）

    中國國家主席兼中共總書記習近平，近年將所有政治權力一一攬在身上。（美聯社檔案照）

    2023/02/27 16:05

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨第20屆中央委員會第2次全體會議（2中全會）26日起登場，除了向3月召開的人大、政協兩會「推薦」國家機構人員名單外，重頭戲是審議「黨和國家機構改革方案」，預料將原本劃屬國務院的公安、國安等部會系統，納入中共高層管轄。學者分析，這意味中國即將進入「強黨弱政」時代。

    《自由亞洲電台》及《法國國際廣播電台》報導，為期3天的中共20屆2中全會，將向兩會「推薦」國務院總理、人大委員長及政協主席等名單，還要審議並通過「黨和國家機構改革方案」。香港《明報》先前披露，國務院公安部與國安部將改隸屬於新成立、直屬中共中央的「中央內務委員會」（暫名）。該委員會將由現任公安部長、習近平親信王小洪主掌。

    另外，國務院部委直屬機構、事業單位亦將脫離國務院，如金融機構，且部分部委將被裁撤，以進一步壓縮政府機構，還將淘汰一批政府職位，既加強中共管控權，亦節省開支。

    旅居日本的中國問題學者、熟悉中共黨務的洪湘南27日受訪表示，公安部和國安部是確保中國政治、經濟及社會安全的重要部門，若由中共中央直接管轄，表明中國進入「強黨弱政」時代，而非真正意義的改革，「未來政府部門只是一個辦事組，跑跑腿、辦辦事，處理一些基本政務，核心事務不歸政府管，它是強化黨的領導，而不是黨政合一。地方政府則不一定設內務委員會，有相應的對接口就行，沒必要分級設立。」

    洪湘南進一步分析，國務院權限被大幅度限縮，似乎是走前蘇聯的管理模式，「內務委員會協調司法，比原來的政法委厲害。政法委書記可以進常委，現在政法委書記已退出常委。（政法委前書記）周永康之後，政法委書記進不了常委。這個二中全會開得很蹊蹺。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳中共將成立內務委員會 維穩情報一把抓
    2023/02/27 06:00

    傳中共將成立內務委員會 維穩情報一把抓
    刀把子王小洪未入局但進書記處 官場留懸念
    2022/10/23 21:42

    刀把子王小洪未入局但進書記處 官場留懸念
    20大未必穩過關？習近平連夜趕回 公安部長喊話防「顏色革命」
    2022/09/18 21:04

    20大未必穩過關？習近平連夜趕回 公安部長喊話防「顏色革命」
    中國全國政協登場 汪洋未提台灣
    2022/03/05 05:30

    中國全國政協登場 汪洋未提台灣
    習近平重申「民主專政」 不應由外部人指手畫腳
    2021/10/14 21:13

    習近平重申「民主專政」 不應由外部人指手畫腳
    中共內鬥加劇！替習近平清洗政敵 三大操盤手曝光
    2020/05/07 07:52

    中共內鬥加劇！替習近平清洗政敵 三大操盤手曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播