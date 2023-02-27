中共二中全會削國務院權限 學者：中國進入強黨弱政時代

中國國家主席兼中共總書記習近平，近年將所有政治權力一一攬在身上。（美聯社檔案照）

2023/02/27 16:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨第20屆中央委員會第2次全體會議（2中全會）26日起登場，除了向3月召開的人大、政協兩會「推薦」國家機構人員名單外，重頭戲是審議「黨和國家機構改革方案」，預料將原本劃屬國務院的公安、國安等部會系統，納入中共高層管轄。學者分析，這意味中國即將進入「強黨弱政」時代。

《自由亞洲電台》及《法國國際廣播電台》報導，為期3天的中共20屆2中全會，將向兩會「推薦」國務院總理、人大委員長及政協主席等名單，還要審議並通過「黨和國家機構改革方案」。香港《明報》先前披露，國務院公安部與國安部將改隸屬於新成立、直屬中共中央的「中央內務委員會」（暫名）。該委員會將由現任公安部長、習近平親信王小洪主掌。

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另外，國務院部委直屬機構、事業單位亦將脫離國務院，如金融機構，且部分部委將被裁撤，以進一步壓縮政府機構，還將淘汰一批政府職位，既加強中共管控權，亦節省開支。

旅居日本的中國問題學者、熟悉中共黨務的洪湘南27日受訪表示，公安部和國安部是確保中國政治、經濟及社會安全的重要部門，若由中共中央直接管轄，表明中國進入「強黨弱政」時代，而非真正意義的改革，「未來政府部門只是一個辦事組，跑跑腿、辦辦事，處理一些基本政務，核心事務不歸政府管，它是強化黨的領導，而不是黨政合一。地方政府則不一定設內務委員會，有相應的對接口就行，沒必要分級設立。」

洪湘南進一步分析，國務院權限被大幅度限縮，似乎是走前蘇聯的管理模式，「內務委員會協調司法，比原來的政法委厲害。政法委書記可以進常委，現在政法委書記已退出常委。（政法委前書記）周永康之後，政法委書記進不了常委。這個二中全會開得很蹊蹺。」

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