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    傳中共將成立內務委員會 維穩情報一把抓

    盛傳中共將成立直屬中央的超級特務機關內務委員會，由現任公安部長王小洪主管。（路透檔案照）

    盛傳中共將成立直屬中央的超級特務機關內務委員會，由現任公安部長王小洪主管。（路透檔案照）

    2023/02/27 06:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》報導，中共第廿屆中央委員會第二次全體會議（廿屆二中全會）26日在北京召開，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會發表工作報告，全會將審議包括「黨和國家機構改革方案（草案）」、政治局計畫向全國人民代表大會（全國人大）推薦的國家機構領導人名單，和計畫向政治協商會議全國委員會（全國政協）推薦的政協領導人名單等。

    香港「明報」披露，盛傳公安部與國安部將在機構改革方案中脫離國務院，轉而隸屬於新成立的「中共中央內務委員會」。該機構將整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至民政部的社會組織管理等功能，直接置於習近平領導的中共中央之下。

    據報導，這個「超級委員會」既借鑑中共建政之初的內務部名稱，又採用俄羅斯聯邦內務部的功能架構。中央人民政府內務部成立於1949年11月，後來改為中華人民共和國內務部，成為國務院的組成部門，1970年6月撤銷。

    俄羅斯聯邦內務部是負責維持俄國國內治安的執法機關，其前身則為前蘇聯時期的內務人民委員部，是史達林時代的主要政治警察機構，也是1930年代蘇聯大清洗的主要實行機關。

    內務人民委員部下轄的國家安全總局是國家安全委員會（KGB）的前身，該組織除擔任一般警察的角色外，其下屬部門也負責其他事務，例如交通管制、消防、國境警備和國家檔案管理等，更廣為所知的是其在大清洗期間執行過大量的法外處決，以及負責運作的古拉格（勞動懲戒營）；將國內少數民族和平民流放到人煙稀少的邊境；在國外進行間諜活動、政治暗殺和操縱顛覆外國政府等。

    據報導，黨和國家機構改革方案的相關內容雖然尚未披露，但從各種未經證實的消息來看，勁爆程度比5年前有過之而無不及。這個超級委員會將由在中共第廿次全國代表大會（廿大）上晉身中央書記處書記的現任公安部長王小洪主管，幕後主要操盤手則是中共中央組織部部長陳希。陳希是習近平的大學同窗兼室友，深受習的信任。

    自由亞洲電台（RFA）報導，估計中共廿屆二中全會爲期2天，會後公報是否會披露上述機構改革的具體內容，或將驗證習近平強化「黨領導一切」後的「刀把子」歸屬問題。

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