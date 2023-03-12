污辱性極強！烏考慮將俄更名「莫斯科大公國」 俄女戰狼氣炸

俄國外交部發言人札哈蘿娃指控烏克蘭企圖製造反俄勢力。（美聯社資料照）

2023/03/12 13:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統辦公室消息稱，澤倫斯基總統10日下令責成總理什梅加爾（Denys Shmygal）「仔細研究」將俄羅斯更名為「莫斯科公國」的可能性。對此，對此，俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）痛批稱，這是烏克蘭企圖製造反俄勢力的證據！

報導稱，更名是回應2022年11月末烏總統府網站上一份請願書，該請願書要求將「俄羅斯」、「俄羅斯聯邦」及「俄羅斯人」的稱呼分別改為「莫斯科大公國」、「莫斯科聯邦」及「莫斯科人」，目前已獲得超2.5萬連署名，達到了接受官方審議的門檻。

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澤倫斯基烏總統府網站上回覆稱，「需要在歷史和文化背景層面以及在可能的國際法律後果方面，對該請願書中提出的問題進行仔細研究」。他責成什梅加爾總理與學術機構合作對此進行綜合考量，並將結果通知自己和請願民眾。

據俄羅斯《塔斯社》報導，烏克蘭基輔市議會去年1月也曾提出將「俄羅斯」重新命名為「莫斯科公國」的提議，在此之前烏克蘭利沃夫（Lviv）和羅夫諾（Rivne）地區政府也於2021年12月提出類似倡議。據悉，依照程序，一旦該請願獲得首肯，烏克蘭總統便會將旨在解決請願書內訴求的法律草案提交國家最高拉達（國會），接受審議。

對此，俄國外交部發言人札哈蘿娃回應稱，讓官員研究該請願的做法，是烏克蘭企圖製造反俄勢力的證據，「澤倫斯基每天都在證明這一點」。

莫斯科大公國（Grand Duchy of Moscow）是一個以莫斯科為中心的中世紀俄羅斯政權，存續時間為1283年至1547年。13世紀後，蒙古人消滅了基輔羅斯，眾城邦老大便由基輔轉為蒙古的金帳汗國（Golden Horde）。莫斯科大公國後來成為蒙古人的代理人去壓榨其他羅斯城邦，從中得到巨大財富，後來強大到能夠帶領羅斯人反抗蒙古人，成為了羅斯人老大，於1480年推翻金帳汗國統治，16世紀中葉伊凡四世時代，莫斯科大公國改稱沙皇俄國。

「俄羅斯」這個稱呼是中國人通過較早接觸俄羅斯的蒙古人學來的，元朝時的蒙古語由於阿爾泰語系的特點，沒有以子音「R」為首的字，但為便於發音，蒙古人遇到這種情況往往都要加上相應的元音O。俄羅斯的國名若以俄文稱為「Россия」，在發音上近似漢語「羅西亞」，重音在第2個字。

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