中國再開放40國旅遊團業務 仍沒有日本韓國

中國文旅部今天發布第二批恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊名單，再開放40個國家，但日本、韓國、澳洲、美國仍未開放。（歐新社）

2023/03/10 23:16

〔中央社〕中國文旅部今天發布第二批恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊名單，再開放法國、西班牙、義大利、越南等涵蓋五大洲40個國家，但陸客最愛去的日本、韓國、澳洲、美國仍未開放。

中國文化和旅遊部官網10日發布第二批開放出境團隊旅遊的40國名單，3月15日起，恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴名單內國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

請繼續往下閱讀...

這40個國家涵蓋五大洲，包括：尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

中國文旅部明定，旅行社及線上旅遊企業不得違反時間安排或「超出國家名單範圍」，辦理出境團隊旅遊和機加酒業務。

中國2月6日率先恢復泰國、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞等20個國家出境旅遊團業務。截至目前，已開放60個國家。

韓國、日本此前對自中國大陸入境人士實施COVID-19防疫限制，曾引發中國報復祭出對等措施。

韓國8日宣布，3月11日起全面解除自中國大陸入境員的防疫限制措施；日本1日起也放寬自中國大陸入境人員的防疫措施，目前只需提交入境72小時內核酸陰性證明。但是韓國、日本今天仍未獲開放。

2019年疫情前，陸客出境旅遊人次最多的10個國家當中，日本、韓國、澳洲、美國與台灣迄今未開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法