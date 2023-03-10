為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國再開放40國旅遊團業務 仍沒有日本韓國

    中國文旅部今天發布第二批恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊名單，再開放40個國家，但日本、韓國、澳洲、美國仍未開放。（歐新社）

    中國文旅部今天發布第二批恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊名單，再開放40個國家，但日本、韓國、澳洲、美國仍未開放。（歐新社）

    2023/03/10 23:16

    〔中央社〕中國文旅部今天發布第二批恢復旅行社經營中國公民出境團隊旅遊名單，再開放法國、西班牙、義大利、越南等涵蓋五大洲40個國家，但陸客最愛去的日本、韓國、澳洲、美國仍未開放。

    中國文化和旅遊部官網10日發布第二批開放出境團隊旅遊的40國名單，3月15日起，恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴名單內國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

    這40個國家涵蓋五大洲，包括：尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

    中國文旅部明定，旅行社及線上旅遊企業不得違反時間安排或「超出國家名單範圍」，辦理出境團隊旅遊和機加酒業務。

    中國2月6日率先恢復泰國、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞等20個國家出境旅遊團業務。截至目前，已開放60個國家。

    韓國、日本此前對自中國大陸入境人士實施COVID-19防疫限制，曾引發中國報復祭出對等措施。

    韓國8日宣布，3月11日起全面解除自中國大陸入境員的防疫限制措施；日本1日起也放寬自中國大陸入境人員的防疫措施，目前只需提交入境72小時內核酸陰性證明。但是韓國、日本今天仍未獲開放。

    2019年疫情前，陸客出境旅遊人次最多的10個國家當中，日本、韓國、澳洲、美國與台灣迄今未開放。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》北京自找的！曝日本兩大關鍵部署秘助台壓制共軍
    2023/03/09 18:49

    新聞360》北京自找的！曝日本兩大關鍵部署秘助台壓制共軍
    網瘋傳日企斷供中國光阻劑 中國供應商股價暴漲20％
    2023/03/09 14:56

    網瘋傳日企斷供中國光阻劑 中國供應商股價暴漲20％

    建設與商圈加持 帶旺小港鬧區輕豪宅
    化解昔日殖民情仇！ 日韓有望簽署雙方和解協議
    2023/03/05 21:34

    化解昔日殖民情仇！ 日韓有望簽署雙方和解協議
    回應南韓對中國旅客放寬 中國宣布今起取消韓人入境篩測
    2023/03/03 17:00

    回應南韓對中國旅客放寬 中國宣布今起取消韓人入境篩測
    日本3月起放寬中國旅客入境防疫 落地檢改抽查
    2023/02/27 19:10

    日本3月起放寬中國旅客入境防疫 落地檢改抽查
    日本1月近150萬外國客造訪！ 台灣客「僅輸這國」排名第2
    2023/02/15 19:35

    日本1月近150萬外國客造訪！ 台灣客「僅輸這國」排名第2
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播