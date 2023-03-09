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    狂射6枚極音速飛彈！ 俄恐改變空襲戰術

    烏克蘭9日全境再度響起空襲警報，俄羅斯當天先後發射了81枚各型飛彈，其中包括數量破紀錄的6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈（路透、美聯社；本報合成）

    烏克蘭9日全境再度響起空襲警報，俄羅斯當天先後發射了81枚各型飛彈，其中包括數量破紀錄的6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈（路透、美聯社；本報合成）

    2023/03/09 17:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭9日全境再度響起空襲警報，據烏克蘭軍方統計，俄羅斯當天先後發射了81枚各型飛彈，其中包括數量破紀錄的6枚「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈，顯示俄軍恐改變空襲烏克蘭的戰術。

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）在Telegram頻道發佈的消息，當地時間9日凌晨0時午夜過後，俄軍出動8架伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機並發射81枚各式飛彈，對烏克蘭關鍵基礎設施的目標發動了大規模襲擊。

    在來襲的48枚Kh-101/Kh-555巡弋飛彈中，烏克蘭防空系統擊落其中擊落34枚，另由於採取了有組織的反制措施，8枚Kh-31P和Kh-59飛彈沒有擊中目標，不過烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）坦承，俄軍這一波空襲中，發射的Kh-22反艦飛彈、匕首極音速飛彈（Kh-47M2 Kinzhal）和用來攻擊地面目標S-300防空飛彈，烏克蘭現有防空系統都難以攔截。

    值得注意的是，俄軍一連發射6枚「匕首」，數量刷新紀錄。伊格納特指出，俄軍在這波大規模襲擊中，動用各式軍機及軍艦發射各式飛彈，同時出動伊朗製自殺無人機。伊格納特強調，「這個恐怖主義國家，以前從未進行過此類襲擊。」

    烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv）一處住宅區9日遭到俄軍飛彈襲擊，救援人員在現場搜救。（路透）

    烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv）一處住宅區9日遭到俄軍飛彈襲擊，救援人員在現場搜救。（路透）

    掛載高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

    掛載高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

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