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    NASA關注！ 發現新小行星 2046年情人節有撞地球可能

    上月27日一顆小行星「2023 DW」首度被發現，預估2046年2月14日左右有機會撞擊地球，可能性約560分之一。（圖擷自NASA小行星之眼）

    上月27日一顆小行星「2023 DW」首度被發現，預估2046年2月14日左右有機會撞擊地球，可能性約560分之一。（圖擷自NASA小行星之眼）

    2023/03/09 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕上月27日一顆小行星「2023 DW」首度被發現，這個小行星直徑約50公尺大小，預估2046年2月14日左右有機會撞擊地球，可能性約560分之一。

    美國NASA「小行星觀測」組織（NASA Asteroid Watch）發布消息稱，上月27日首次發現的小行星「2023 DW」，將於2046年2月14日非常接近地球，碰撞機率約為560分之一，通常，當新物體首次被發現時，需要數週的數據才能減少不確定性並充分預測它們未來幾年的軌道，預估「2023 DW」撞擊可能性每天都可能發生變化。

    目前「2023 DW」的「杜林危險指數」（Torino scale）為1，是目前唯一大於0的小行星；用來衡量近地天體撞擊地球的指標「杜林危險指數」，使用介乎0至10之間的整數數值，當中「0」代表其撞擊地球的機會微乎其微，又或是在撞擊地球前會給其大氣層摩擦燃燒殆盡；而「10」則代表該物體撞擊地球的機會十分大，並足以造成全球性大災難。

    「杜林危險指數」1代表，現行的計算顯示，撞擊的機會極度低，並不需要引起公眾的注意或關注。在絕大多數情況下，進一步的望遠鏡觀測會將危險指數再評為0級。

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