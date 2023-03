NASA關注！ 發現新小行星 2046年情人節有撞地球可能

2023/03/09 16:09

〔即時新聞/綜合報導〕上月27日一顆小行星「2023 DW」首度被發現,這個小行星直徑約50公尺大小,預估2046年2月14日左右有機會撞擊地球,可能性約560分之一。

美國NASA「小行星觀測」組織(NASA Asteroid Watch)發布消息稱,上月27日首次發現的小行星「2023 DW」,將於2046年2月14日非常接近地球,碰撞機率約為560分之一,通常,當新物體首次被發現時,需要數週的數據才能減少不確定性並充分預測它們未來幾年的軌道,預估「2023 DW」撞擊可能性每天都可能發生變化。

目前「2023 DW」的「杜林危險指數」(Torino scale)為1,是目前唯一大於0的小行星;用來衡量近地天體撞擊地球的指標「杜林危險指數」,使用介乎0至10之間的整數數值,當中「0」代表其撞擊地球的機會微乎其微,又或是在撞擊地球前會給其大氣層摩擦燃燒殆盡;而「10」則代表該物體撞擊地球的機會十分大,並足以造成全球性大災難。

「杜林危險指數」1代表,現行的計算顯示,撞擊的機會極度低,並不需要引起公眾的注意或關注。在絕大多數情況下,進一步的望遠鏡觀測會將危險指數再評為0級。

