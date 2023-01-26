又有小行星要掠過地球 NASA：距離異常近

NASA公佈的「2023 BU」小行星軌道示意圖。（美聯社）

2023/01/26 20:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕一枚如一輛廂型貨車大的小行星將在太平洋標準時間（PST）26日下午（台灣時間27日上午）掠過地球，美國航太總署（NASA）25日表示，屆時這枚小行星距離地球表面只有3600公里，比許多地球靜止軌道上的人造衛星還接近地球。

NASA表示，這枚小行星「2023 BU」將在PST時間26日下午4時27分（台灣時間27日上午8時27分），從南美洲的南端上空掠過地球。儘管距離非常近，但是並沒有撞上地球的風險，就算有，這枚直徑約3.5到8.5公尺的小行星，也大部分會在通過地球大氣層時瓦解，可能只會造成小量的隕石。

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地球靜止軌道上的衛星通常位於地球赤道上方3萬5786公里。義大利虛擬望遠鏡計畫（Virtual Telescope Project）將在網路上直播2023 BU掠過地球。

2023 BU小行星1月21日才被烏克蘭業餘天文愛好者鮑里索夫（Gennady Borisov）從克里米亞的天文台發現，之後全球各地數十個天文台的觀測確認其大小、軌道等。NASA的「哨兵（Scout）」撞擊風險評估系統很快確認，這枚小行星會掠過地球。

協助開發Scout的NASA近地天體專家法諾奇亞（Davide Farnocchia）說，「儘管僅有幾次觀測，卻能夠預測這枚小行星會異常地接近地球」，「事實上，這是有紀錄以來所知近地天體最接近地球的其中一次。」NASA說，也因如此近距離掠過地球，2023 BU的軌道將會稍被改變，繞太陽一周所需時間將從原本的359天變成425天。

網路直播2023 BU小行星掠過地球：

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