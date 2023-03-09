正港洋五毛？中官媒外籍記者大讚兩會 慘遭打臉「造假可恥」

中國官媒《中國日報》播出一段「老外從兩會中發現中美差異」影片，該報兩名外籍記者討論中國兩會，與美國的兩黨制對比。（圖擷取自微博影片）

2023/03/09 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民全國代表大會（人大）與中國人民政治協商會議（政協）「兩會」目前正在北京召開，許多外媒記者採訪受限，卻傳出中國官媒利用自家洋人面孔的外籍記者上鏡，讚美中國體制，批評美國民主，企圖藉外國面孔博取民眾信任，不過中國網民不買帳，紛紛嗆「太假」、「不尷尬嗎」。

《美國之音》報導，中國官媒《中國日報》週一（6日）播出一段「老外從兩會中發現中美差異」影片，該報兩名外籍記者與中國人民大學國際關係學院教授王義桅共同討論中國兩會，與美國的兩黨制對比。

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其中一名美籍記者石花姐說，「中國像在一輛公共汽車上，大家都同意要去哪裡，所以現在中國正朝著使國家繁榮、全面建設社會主義國家的方向發展...大家對於抵達目的地的方法可以各紓己見，但在大方向上，沒有人有異議。」石花姐還批評「而美國，尤其最近幾年，就像一輛停在路邊的破舊公共汽車，大家完全無法統一要往哪走...」。

另一名外籍記者瑞恩補充說，中國目前的制度是想要避免舊體制的弱點，即黨派為了自己的最佳利益而導致分裂和低效。

《美國之音》指出，北京利用認可的外國記者讚美中國制度，但許多外媒記者的經歷卻與此相差甚遠，英國廣播公司BBC駐中記者麥笛文（Stephen McDonell）就透露，只有少數通訊社的記者被允許進入全國人大的開幕式，絕大多數駐中的國際記者被禁止進入。美國全國公共廣播公司NPR的駐中記者馮哲芸（Emily Feng）也表示，今年兩會期間，報導的機會幾乎是零。

《美國之音》還發現，石花姐和瑞恩並不是專門報導中國或美國政治的記者，石花姐並為《中國日報》拍攝政治宣傳短片，瑞恩為《中國日報》撰寫的文章和拍攝的影片也多與旅遊有關。

報導提到，中國長期以來對外媒對中國的報導有偏見，並透過跟蹤、騷擾、拒發簽證等方式，限制外媒記者在中國報導的自由。中國領導人習近平也多次要求中國的宣傳機構講好中國故事，但為了增加自己政治宣傳的可信度，中國官媒又常常使用外國面孔。

前《中國日報》外籍僱員肖恩·海恩斯（Sean Haines）則證實，中國官媒在兩會受到的待遇，比外媒多出許多自由。海恩斯也批評，為了展現出國際化的假象，一場場由官媒發布粗糙、尷尬、看不起的木偶戲，相當「可恥」。

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