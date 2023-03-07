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    兩會期間失火 河北石家莊批發市場黑煙直竄畫面曝光

    河北省石家莊雨潤農產品批發市場某棟建築6日下午忽然發生火災。（圖擷取自「精神總部」微博）

    河北省石家莊雨潤農產品批發市場某棟建築6日下午忽然發生火災。（圖擷取自「精神總部」微博）

    2023/03/07 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大、政協、兩會正在北京召開，引起外界高度關注中國未來政策方針，沒想到社群平台近日傳出，河北省石家莊雨潤農產品批發市場某棟建築昨（6日）下午忽然發生火災，現場黑煙瀰漫、火勢猛烈，目前官方尚未對外公布死傷人數或起火原因，消息曝光引起大量網友討論與留言。

    推特用戶「李老師不是你老師」昨發文，並附上1段影片，內容提及來自網友投稿爆料，石家莊雨潤農產品批發市場因不明原因突然失火，公開畫面可見，現場火勢龐大，煙霧瀰漫四處，黑煙籠罩上空，主管機關緊急派出數輛消防車抵達現場撲滅火勢，目前當局仍未對外公布詳細傷亡人數以及確切失火原因。

    網友看到PO文後紛紛留言，有人說「這地方不是第一次發生火災，兩會期間各單位是加點加班工作，發生火災明顯市場管理出問題」、「希望人沒事」、「這濃煙濃得讓人害怕」，也有網友狠酸「小粉紅：假的，這是橫店拍戲呢」、「XX，天天笑美國，自己家後院著火也沒有熱搜」、「又是境外勢力的造謠，是不是想在兩會期間撼動習近平政權，中國人民不要被騙了」。

    黑煙直竄天空。（圖擷取自「趙南燕北」微博）

    黑煙直竄天空。（圖擷取自「趙南燕北」微博）

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