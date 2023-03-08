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    中共啟動機構改革 習近平進一步抓緊金融和科技大權

    中國國務院7日公布「黨和國家機構改革方案」，此舉將使習近平進一步抓緊金融和科技大權。（路透）

    中國國務院7日公布「黨和國家機構改革方案」，此舉將使習近平進一步抓緊金融和科技大權。（路透）

    2023/03/08 22:43

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國「兩會」目前正在北京召開，中國國務院7日公布「黨和國家機構改革方案」（改革方案），在13頁具體改革要點中，以組建國家金融監督管理總局、國家數據局、以及中央科技委員會最受關注。日經新聞指出，這項改革將進一步把權力集中在中共總書記習近平之手。

    根據改革方案，新組建的國家金融監督管理總局，將統一負責除證券業以外的金融業監管，同時接管中國人民銀行的日常監管和金融消費者保護職責，加強對約60兆美元的金融體系監督。改革後，中國銀保監會將不復存在，而中國證監會將升格為國務院的直屬機構。

    此外，新組建的國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等，由中國國家發展和改革委員會管理。

    這次改革方案還提出，加強黨中央對科技工作的集中統一領導，組建中央科技委員會，中央科技委員會的執行責任由重組後的科學技術部整體承擔。科學技術部將推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合，並將深化財政科技經費分配使用機制改革。

    日經新聞指出，這項改革將進一步把權力集中在中共總書記習近平之手，藉由收緊黨對更多政府部門的控制，北京當局試圖確保金融體系和供應鏈，尤其是半導體和人工智慧領域，做好應對侵略台灣和隨後西方制裁的準備。

    北京當局似乎也準備應對未來與美國的衝突，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家幾乎切斷俄羅斯和國際金融網路的聯繫，並正在處理美國祭出的半導體出口管制措施。

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