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    美奧克拉荷馬州「娛樂用大麻」合法化 公投闖關失敗

    奧克拉荷馬州前州長基廷（圖中紅帽者）在公投前一天公開呼籲，反對「娛樂用大麻」合法化。（美聯社）

    奧克拉荷馬州前州長基廷（圖中紅帽者）在公投前一天公開呼籲，反對「娛樂用大麻」合法化。（美聯社）

    2023/03/08 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州週二（7日）舉行公投，表決該州「娛樂用大麻」是否合法化。然而在宗教領袖、執法部門、檢察官近日的輿論戰攻勢下，奧克拉荷馬州選民最終否決了公投。

    據《美聯社》報導，美國奧克拉荷馬州週二否決了「娛樂用大麻」合法化公投《奧克拉荷馬州第820號倡議》（Oklahoma State Question 820）。去年許多州也否決了類似公投，包括阿肯色州、北達科他州和南達科他州。

    共和黨州長斯蒂特（Kevin Stitt）和該州的大部分共和黨議員，包括共和黨參議員，早前都表態反對公投，前任州長基廷（Frank Keating）、該州「心理健康和藥物濫用局」前局長懷特（Terri White）領導的反對運動亦發揮了影響力。

    《820號倡議》於去年發動連署，並順利抵達公投門檻。投票結果顯示，農村地區更強烈的反對「娛樂用大麻」合法化，州長斯蒂特在公投結束後發表聲明，「奧克拉荷馬州治安良好，但我仍致力於保護民眾。政府將繼續追究不良行為者的責任，並打擊非法大麻活動」。

    早在2018年，奧克拉荷馬州就已經批准醫療用大麻，且該州超過10%成年人，持有合法的大麻使用許可。推動《820號倡議》的民間組織「Yes on 820」總監蒂利（Michelle Tilley）表示，儘管公投結果不如預期，但大麻徹底合法化是無可避免的趨勢。

    蒂利指出，近40萬奧克拉荷馬人正在合法使用大麻，卻有數千人被迫非法使用大麻，「這顯然是雙軌制（Two tier System），有些州民可以​​自由的使用大麻，有些州民則活像個罪犯，這是不合邏輯的」。

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