奧克拉荷馬州舉行「娛樂用大麻」公投 若通過最多可種12株

奧克拉荷馬州將舉行公投，決定該州「娛樂用大麻」是否合法化。圖為該州特許商店販售的醫療用大麻。（美聯社）

2023/03/07 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州週二（7日）將舉行公投，決定該州「娛樂用大麻」是否合法化。

據《美聯社》報導，《奧克拉荷馬州第820號倡議》（Oklahoma State Question 820）於去年發動連署，並順利達到公投門檻，是該州週二公民投票的唯一一個項目。

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近年，美國許多州政府皆開放了「娛樂用大麻」，包括2020年的蒙大拿州和2022年的密蘇里州；但包括阿肯色州、北達科他州、南達科他州等則拒絕開放。

《820號倡議》如果通過，將允許奧克拉荷馬州21歲以上成年人，購買和擁有最高1盎司（約31公克）的大麻，並開放該州民眾合法種植最多12株大麻植物；相較一般娛樂稅，大麻將額外徵收15%的消費稅，稅收將用於地方市政、法院系統、公立學校、藥物濫用治療等項目。

2018年，奧克拉荷馬州就已經批准醫療用大麻，且該州超過10%成年人持有大麻使用許可。《820號倡議》若通過，可望帶動該州的大麻產業，「大麻觀光」將讓鄰近該州的達拉斯-沃思堡都會區（Dallas-Fort Worth area），超過800萬人口的商機湧入奧克拉荷馬州。

然而，前任奧克拉荷馬州長基廷（Frank Keating）、該州「心理健康和藥物濫用局」前局長懷特（Terri White）等人紛紛表態，反對「娛樂用大麻」合法化。基廷說：「我們不樂見一個互扔石頭的危險社會」，該州多位地方檢察官和執法人員也持相同看法。

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