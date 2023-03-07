為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奧克拉荷馬州舉行「娛樂用大麻」公投 若通過最多可種12株

    奧克拉荷馬州將舉行公投，決定該州「娛樂用大麻」是否合法化。圖為該州特許商店販售的醫療用大麻。（美聯社）

    奧克拉荷馬州將舉行公投，決定該州「娛樂用大麻」是否合法化。圖為該州特許商店販售的醫療用大麻。（美聯社）

    2023/03/07 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州週二（7日）將舉行公投，決定該州「娛樂用大麻」是否合法化。

    據《美聯社》報導，《奧克拉荷馬州第820號倡議》（Oklahoma State Question 820）於去年發動連署，並順利達到公投門檻，是該州週二公民投票的唯一一個項目。

    近年，美國許多州政府皆開放了「娛樂用大麻」，包括2020年的蒙大拿州和2022年的密蘇里州；但包括阿肯色州、北達科他州、南達科他州等則拒絕開放。

    《820號倡議》如果通過，將允許奧克拉荷馬州21歲以上成年人，購買和擁有最高1盎司（約31公克）的大麻，並開放該州民眾合法種植最多12株大麻植物；相較一般娛樂稅，大麻將額外徵收15%的消費稅，稅收將用於地方市政、法院系統、公立學校、藥物濫用治療等項目。

    2018年，奧克拉荷馬州就已經批准醫療用大麻，且該州超過10%成年人持有大麻使用許可。《820號倡議》若通過，可望帶動該州的大麻產業，「大麻觀光」將讓鄰近該州的達拉斯-沃思堡都會區（Dallas-Fort Worth area），超過800萬人口的商機湧入奧克拉荷馬州。

    然而，前任奧克拉荷馬州長基廷（Frank Keating）、該州「心理健康和藥物濫用局」前局長懷特（Terri White）等人紛紛表態，反對「娛樂用大麻」合法化。基廷說：「我們不樂見一個互扔石頭的危險社會」，該州多位地方檢察官和執法人員也持相同看法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐約州通過娛樂用大麻合法化 估創6萬工作機會
    2021/03/31 18:47

    紐約州通過娛樂用大麻合法化 估創6萬工作機會
    傻眼！美國男子法庭「呼麻」 罪加一等還得多關10天
    2020/01/29 20:05

    傻眼！美國男子法庭「呼麻」 罪加一等還得多關10天

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    美伊利諾州大麻合法化 首日銷售額破9千萬
    2020/01/03 17:57

    美伊利諾州大麻合法化 首日銷售額破9千萬
    不再有「大麻」煩！紐約通過娛樂用大麻除罪化法案
    2019/07/30 12:37

    不再有「大麻」煩！紐約通過娛樂用大麻除罪化法案

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播