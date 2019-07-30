不再有「大麻」煩！紐約通過娛樂用大麻除罪化法案

2019-07-30 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕「大麻」是否為毒品爭議不斷，目前台灣仍是將大麻歸在二級毒品，美國聯邦法律規定大麻仍屬非法，但各州政府可自行決定大麻除罪化、合法化之程度。紐約近日放寬大麻使用規範，允許娛樂性大麻除罪化，使民眾不再因吸食大麻而遭受「大麻煩」。

綜合外媒報導，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）昨日（29）簽署一項法案，將紐約使用大麻除罪化，除了娛樂用大麻不再被訂定為刑事犯罪外，過往因持有少量大麻而被定罪的民眾，也能將此前科去除。往後，紐約對於非法持有大麻的懲處將由刑事責任轉為罰鍰。

科莫在去年12月就表示，科莫認為，大麻所帶來的效益大過於弊端，除了每年可高達新台幣200億元的稅收，以改善都市建設外，也能改善刑事犯罪族易失衡問題。他也承諾，將在任內把娛樂用大麻除罪化，並把稅收用在老舊的地鐵系統上。

據聯邦調查局（FBI）統計，從2008年至2017年，共有超過36萬人在紐約因持有大麻被捕。此案通過目的是為了使執法公正，科莫表示，希望破除此種歧視性司法途徑，因原法案較針對有色人種，希望新法能對大麻執法有「更公平公正」的司法途徑。

美國自2014年科羅拉多州首次大麻合法化之後，已有11州和哥倫比亞地區對娛樂用大麻合法化，且包含紐約已有15州將大麻除罪化。但根據美國聯邦法律，持有大麻、吸食大麻仍屬非法，但各州政府可自行決定規範大麻問題。

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