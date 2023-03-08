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    瑞典和芬蘭申請入會 北約秘書長：有些許進展

    北約組織秘書長史托騰柏格表示，土耳其9日將與芬蘭、瑞典重啟新一輪談判，兩國停滯入會申請進程「有了些許進展」。北約組織秘書長史托騰柏格（左）與瑞典總理克里斯特森（右）。（路透）

    北約組織秘書長史托騰柏格表示，土耳其9日將與芬蘭、瑞典重啟新一輪談判，兩國停滯入會申請進程「有了些許進展」。北約組織秘書長史托騰柏格（左）與瑞典總理克里斯特森（右）。（路透）

    2023/03/08 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典和芬蘭於去年5月同時申請加入北約，但至今仍被卡關，對此北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日造訪瑞典與該國總理總理克里斯德森（Ulf Kristersson）會晤，會後他在聯合記者會上表示，土耳其將在當地時間9日與兩國重啟談判，兩國停滯入會申請進程「有了些許進展」。

    根據《法新社》報導，芬蘭和瑞典必須得到所有約30個會員國批准才能正式入會，目前還有土耳其和匈牙利2國尚未同意，肇因於瑞典極右派人士在今年1月於土耳其駐瑞典大使館前焚燒伊斯蘭教的聖典《可蘭經》，引發土國總統艾多根（Tayyip Erdogan）表示不再支持瑞典加入北約，並停止與兩國談判。

    與此同時，史托騰柏格堅持造訪瑞典，並與總理克里斯德森會面商討入會事宜，會後雙方於7日召開聯合記者會時表示，土耳其與芬蘭、瑞典於當地時間9日將在布魯塞爾北約總部進行新一輪談判，「這對於停滯一段時間的入會有了些許進展」。

    史托騰柏格說，瑞典政府已經遞交去年與土耳其簽署的一份協議，這份文件目的是替該國加入北約打下基礎，他認為「現在是完成批准程序的時候了」。

    另外，人在瑞典的匈牙利議會副議長韓德（Csaba Hende）向記者透露，該國有望在未來數週投票表決贊成兩國，亦即芬蘭和瑞典加入北約組織。

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