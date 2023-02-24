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    瑞典芬蘭入北約表決將近 匈牙利總理 ：國會須討論

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）24日在該國公共電台表示，在國會對芬蘭與瑞典進入北約（NATO）申請批准與否的投票前，國會中各黨派將於下週進行協商。（路透社）

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）24日在該國公共電台表示，在國會對芬蘭與瑞典進入北約（NATO）申請批准與否的投票前，國會中各黨派將於下週進行協商。（路透社）

    2023/02/24 23:32

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週五（24日）表示，在匈牙利國會對芬蘭與瑞典進入北大西洋公約組織（NATO）的申請批准與否的投票前，國會中各個黨派將於下週進行協商。

    據《路透》報導指出，任何加入北約的申請，需要共30名成員國的國會批准，而匈牙利國會將於3月6日針對芬蘭與瑞典的申請進行投票來決定兩國是否能夠進入NATO。奧班今日在該國公共電台發表談話表示，他已要求自己所在的右派政黨「青民盟」議員支持芬蘭及瑞典進入北約，但他另外指出，有些議員對此事「不是很感興趣」，因此將作進一步的討論來尋求共識。

    奧班補充道，他有必要清楚說明，匈牙利支持芬蘭和瑞典加入北約，但土耳其對於瑞典加入的擔憂也應該被注意，否則此事最終可能會失敗。先前土耳其政府指控，瑞典當局對「恐怖組織」的成員提供政治庇護，因此只會批准芬蘭加入北約的申請。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上週對土耳其和匈牙利呼籲，應該允許芬蘭和瑞典加入北約，並希望所有北約成員國能不拖泥帶水地批准兩國加入NATO的申請。

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