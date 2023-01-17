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    瑞典、芬蘭想加入北約 土國總統：先交出100名恐怖份子

    瑞典和芬蘭能夠加入北約取決於土耳其意願。（路透）

    瑞典和芬蘭能夠加入北約取決於土耳其意願。（路透）

    2023/01/17 08:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後引發歐洲警戒，鄰近的芬蘭和瑞典更攜手遞件申請加入北大西洋公約組織（NATO）。但由於政治問題，遭會員國之一的土耳其阻擋。土國總統艾多根（Tayyip Erdogan）重申，若兩國想加入北約，就得交出逾百名土國認定的「恐怖份子」。

    《路透》報導，由於加入北約需要現有30會員國全數同意，因此如何讓土耳其點頭讓瑞典、芬蘭和北約其他成員相當頭痛。而土國的要求，便是要瑞、芬兩國與庫德族武裝份子及2016年試圖在土國發動政變的團體劃清界線。

    艾多根當地時間週日談及他與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）於去年11月的聯合記者會時表示，「我說聽著，要是你們不把恐怖份子將給我們，我們的國會無論如何是不會通過你們的申請的。想要國會通過，首先就是交出超過100名，約130名恐怖份子到我們手中。」

    此外，斯德哥爾摩上週發生的一起抗議事件中，艾多根的人像被吊掛在半空中，引發土國高度不滿，甚至取消了瑞典議會議長諾蘭（Andreas Norlen）訪問安卡拉的行程，讓加入北約的前景更加黯淡。芬蘭議會議長萬哈寧（Matti Vanhanen）表示，「我們要強調，芬蘭和瑞典有自由表達的權利。這是我們所無法控制的。」

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