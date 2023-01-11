北約歐盟擴大合作 首提中國挑戰

北約秘書長史托騰柏格（中）和歐盟理事會主席米歇爾（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右），十日在北約布魯塞爾總部簽署北約—歐盟合作聲明，首次強調將共同應對中國帶來的挑戰。（美聯社）

2023/01/11 05:30

〔編譯楊芙宜、張沛元／綜合報導〕延宕半年後，北大西洋公約組織（NATO）和歐盟十日終於發表暌違四年半的合作聲明，宣示雙方合作將升級到新層次，利用歐洲經濟實力和美國軍事力量的綜合影響力打擊俄羅斯侵略烏克蘭，更首次強調將共同應對中國帶來的挑戰。

「俄羅斯不是唯一威脅」

北約秘書長史托騰柏格和歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩，在北約布魯塞爾總部簽署這項聲明，並召開聯合記者會，重申持續強化歐盟和北約的夥伴關係，進一步支持烏克蘭，也特別指出中國不斷擴大的獨斷行為和政策，為雙方帶來必須面對的挑戰。

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相較於二○一六年和一八年的聲明，這是歐盟和北約首次在合作聲明中提到中國。馮德萊恩表示，烏克蘭應取得捍衛其家園所需的所有軍事裝備，包括先進防空系統，但也強調「俄羅斯不是唯一的威脅」，跨大西洋的連結「比以往更顯重要」。

相較前兩次聲明以資訊安全、反恐、部隊移動便利性為主要內容，本次聲明強調，雙方將在日益重要的「地理戰略競爭」（geostrategic competition）領域擴大合作，包括保護關鍵基礎設施、新興及顛覆性科技、太空、氣候變遷對安全的意義，及外國干預和操縱資訊等。

目前歐盟廿七個成員國有廿一個與北約重疊，美國在北約擁有高度影響力，烏俄戰爭則促使歐盟增加防衛預算。歐盟原本宣布，新合作聲明會在去年六月完成，不料卻延宕半年之久，引起外界議論。米歇爾表示，俄國侵略烏克蘭將歐盟與北約拉得更近；史托騰柏格則強調，北約仍是歐洲共同防禦的基礎，對歐洲安全至關重要，歐洲各國強化國防能力，對北約也有互補互通效果。

加拿大逾4千億採購F35

與此同時，北約成員加拿大九日證實，為汰換老舊機隊以因應中俄的挑戰，將斥資一九○億加幣（約四三九八億台幣）採購八十八架美國F-35A匿蹤戰鬥機，為該國卅年來最大一筆軍事投資，也是八個合作研發F-35的夥伴國家中，最後取得該第五代戰機的國家。首架F-35預計二○二六年交貨，全機隊則可望在二○三二或三四年前全面運作。

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