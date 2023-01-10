首提應對中國挑戰 北約和歐盟宣示合作升級

北約秘書長史托騰柏格（中）與歐洲理事會主席米歇爾（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（ 右）10日簽署宣言，將深化雙方夥伴關係，運用歐美綜合影響力應對中俄威脅和挑戰。（歐新社）

2023/01/10 22:34

〔編譯楊芙宜／台北報導〕外電報導，北大西洋公約組織（NATO）和歐盟週二（10日）簽署一項聯合宣言，宣示雙方合作將升級到一個新水平，利用歐洲經濟實力和美國軍事力量的綜合影響力打擊莫斯科，並應對中國的挑戰；這也是北約和歐盟合作聯合宣言首次提到將共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。

法新社報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今在與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）簽署宣言後表示，「我們一定要持續強化北約和歐盟之間的夥伴關係，以及我們一定要進一步強化我們對烏克蘭的支持」。

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該聯合聲明指向北約和歐盟將著手共同應對「日漸升高的地緣戰略競爭」，保護關鍵基礎設施，並處理來自新興科技及在太空的威脅，作為雙方深化合作的重要領域。這些領域明顯指向中國和俄羅斯帶來的新興威脅和挑戰。

聯合聲明指出，「中國日益獨斷態度和政策，帶來我們必須（著手）應對的挑戰」。據《中央社》報導，這是北約與歐盟首次在合作聲明提到中國，之前的合作聲明分別在2016年、2018年簽定。

據中央社報導，馮德萊恩在今天記者會上提及上述聲明內容前，還加了一句：「俄羅斯不是唯一的威脅。」

針對這項旨在升級北約和歐盟合作的宣言，一位歐洲官員表示，「與2018年通過的宣言相比，這是一個更具政治性的宣言」。北約和歐盟承諾，將其夥伴關係「提高到一個新的水平」，並進一步動員其所掌握的政治、經濟和軍事力量，以保護成員國10億公民。

馮德萊恩說，她認為「烏克蘭應取得他們需要的所有軍事設備，且他們能夠應對捍衛家園」、「這當然意味著先進防空系統，也包括其他類型的先進軍事設備，只要是捍衛烏克蘭所需」。

根據法新社9日看到的北約和歐盟聯合聲明，「為了歐洲和大西洋安全和穩定，這是一個重要關頭，比以往任何時候更要證明跨大西洋紐帶的重要性，要求歐盟與北約更密切合作」；「當我們對抗的這些安全威脅和挑戰在範圍和重要性上不斷演變，我們將把我們的夥伴關係提升至下個（新）水平」。

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