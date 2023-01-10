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    軍情動態》印度Su-30戰機首降日本 與日空自對抗演練

    今（10）日印度空軍的Su-30 MKI戰機與C-17運輸機首次降落於日本茨城縣百里空軍基地，預計在12日與空自展開「Veer Guardian 23」空戰對抗演練。（圖擷取自航空自衛隊推特）

    今（10）日印度空軍的Su-30 MKI戰機與C-17運輸機首次降落於日本茨城縣百里空軍基地，預計在12日與空自展開「Veer Guardian 23」空戰對抗演練。（圖擷取自航空自衛隊推特）

    2023/01/10 19:53

    〔即時新聞／綜合報導〕受中國日漸增加威脅影響，日本與印度持續加強區域合作關係。今（10）日印度空軍的Su-30 MKI戰機與C-17運輸機首次降落於日本茨城縣百里空軍基地，預計在12日與空自展開「Veer Guardian 23」空戰對抗演練。

    印度媒體《indianexpress》7日報導，對於本次日印空軍演練，印度空軍將出動西部空軍司令部（WAC）4架第220「沙漠猛虎」（Desert Tiger）中隊的Su-30 MKI戰機、第81中隊2架C-17運輸機以及1架伊留申-78（IL-78）空中加油機。

    日本航空自衛隊新聞稿則指出，兩國演練期間空自將派出4架百里基地第7航空團F-2戰機、4架小松基地航空戰術教導團的F-15J戰機，位於埼玉縣入間基地的中部航空警戒管制團也將負責戰管指揮。

    印度駐日大使喬治（Sibi George）也抵達百里空軍基地，迎接印度空軍。為了紀念本次演練，百里基地第7航空團一架F-2戰機在垂直尾翼上特別繪製老虎與骷髏頭的圖案；印度空軍推特也發文，附上一張Su-30 MKI與F-2、F-15J的紀念圖。

    印度空軍的Su-30 MKI戰機與中國解放軍空軍、海軍的殲-11、殲-15、殲-16都屬於俄羅斯「蘇愷」系列戰機，因此航空媒體《Aerotime Hub》報導，這次對抗演練可能是為了讓日本空自更清楚如何對抗中國解放軍空軍，獲得戰機數據與戰術運用。

    印度駐日大使喬治（Sibi George）也抵達百里空軍基地，迎接印度空軍。（圖擷取自印度駐日大使館）

    印度駐日大使喬治（Sibi George）也抵達百里空軍基地，迎接印度空軍。（圖擷取自印度駐日大使館）

    為了紀念本次演練，百里基地第7航空團一架F-2戰機在垂直尾翼上特別繪製老虎與骷髏頭的圖案。（圖擷取自航空自衛隊推特）

    為了紀念本次演練，百里基地第7航空團一架F-2戰機在垂直尾翼上特別繪製老虎與骷髏頭的圖案。（圖擷取自航空自衛隊推特）

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