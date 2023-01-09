共軍侵台會有跡象！ 美駐日陸戰隊指揮官： 美日做好最充足準備

駐沖繩的美軍陸戰隊第三遠征軍指揮官比爾曼（左二）表示，美日正在強化軍事合作，將在共軍侵台時擺好作戰姿勢。（美聯社檔案照）

2023/01/09 18:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕駐紮日本沖繩的美軍陸戰隊第三遠征軍（III MEF）指揮官比爾曼（James Bierman），在《金融時報》8日刊出的專訪中表示，美日武裝部隊正迅速整合指揮結構，並擴大聯合行動規模，為因應與中國的潛在衝突做好準備，包括台海戰爭。

美軍陸戰隊第三遠征軍是唯一一支永久駐紮美國境外的危機應變部隊，指揮官比爾曼中將表示，在過去一年裡，美日武裝力量針對戰時保衛領土所展開的聯合行動次數，呈現「指數式增長」。美國及其亞洲盟邦正在仿效西方國家支援烏克蘭抵禦俄羅斯一般，為協助台灣應對中國進犯等情境做好基礎準備。

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比爾曼強調，西方在援烏方面的成功，一大因素是俄國2014、2015年侵烏後，西方認真地為未來的衝突做好準備，包括為烏克蘭提供人員培訓、部署物資、確認可提供支援和持續補給的據點等。他形容這些舉動如同場景佈置，「我們現在就在日本、菲律賓和其他地點進行場景佈置。」報導指出，隨著中國近年對台軍事恫嚇的規模和複雜程度增加，比爾曼罕見地將烏俄衝突與台海衝突對比，並稱日本和菲律賓也加強與美國的國防合作。

據了解，第三遠征軍是美軍陸戰隊全面改革的核心，目的是在東亞及西太平洋的島嶼和海峽，建立專精於快速且秘密行動的小型部隊，以反制北京的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略。比爾曼指出，要實現上述目標，與盟邦的合作至關重要，在近期一系列演習中，美軍陸戰隊就首次建立雙向地面戰術協調中心，不再僅是透過盟軍指揮所才能與前線部隊聯繫。

日本特定軍事單位被指定與第三遠征軍、美國海軍和空軍部隊一起作為常駐部隊，也是美日深化合作的跡象。比爾曼表示，日本自衛隊過去是以輪調方式與美軍合作，但現在負責作戰行動的盟軍部隊，正在形成「長期共同利益體」（standing community of interest）。

比爾曼強調，儘管美軍關切中國在台灣周遭的挑釁行動，但不必將中國人民解放軍視為堅不可摧的「巨人」，因為從侵台行動的複雜性和行動規模來看，都會出現跡象和警訊，在地理上或時間上也會有特定徵兆，可使美國和盟邦擺出迎戰姿勢，做好最充足的準備。

比爾曼也提到，菲律賓基於與美國的「加強國防合作協議」（EDCA），同意美軍在原本的5座基地外，也共用另5座菲軍基地，包括安排官兵輪駐、維持彈藥、燃料和醫療用品供應，以及為自然災害待命等，只要美軍多一個可施力的據點、可部署的基地，就能大幅提升在不同行動計畫的優勢，「中國握有發令槍，也可能具備發動敵意行動的能力，但我們可以辨識出必須掌控、保衛、防禦及利用的決定性關鍵領域。」

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