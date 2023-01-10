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    解放軍東部戰區發MV 驚見我國康定級軍艦

    近日解放軍東部戰區發布戰訓歌曲MV，在畫面中居然出現解放軍軍艦拍攝我國海軍康定級軍艦。（圖擷取自央視）

    近日解放軍東部戰區發布戰訓歌曲MV，在畫面中居然出現解放軍軍艦拍攝我國海軍康定級軍艦。（圖擷取自央視）

    2023/01/10 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國去年8月因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，舉行對台包圍式軍演，並發出軍艦繞台監控我方艦艇畫面，引起不小爭議。近日解放軍東部戰區發布戰訓歌曲MV，在畫面中居然出現解放軍軍艦拍攝我國海軍康定級軍艦。

    軍事迷溫約瑟今（10）日在推特上表示，中國解放軍東部戰區9日晚間發布戰訓歌曲MV「战鹰绕着宝岛飞，亲人轻声唤你归（戰鷹繞著寶島飛，親人輕聲喚你歸）」，在片中第39秒處出現我國海軍康定級軍艦，而背後的山脈根據對比應為宜蘭南澳外海。

    實際查看片中畫面，此畫面出現共6秒，拍攝的解放軍軍艦正向右轉，遠方的康定級軍艦則向南航行。溫約瑟則補充：「（兩方艦艇和背後山脈）非絕對位置，真實位置應更遠。」。

    而去年8月6日，國防部曾公布海軍康定級迪化軍艦於東部海域監控解放軍軍艦的照片，當時的解放軍軍艦為052D型飛彈驅逐艦「南京號」。而與本次東部戰區MV中出現艦艇對比，極有可能是當時的南京號正在拍攝迪化軍艦。

    相關新聞請見︰

    https://news.cctv.com/2023/01/10/ARTIrG3GLd6XRLlaAxuzXXnm230110.shtml

    國防部去年8月6日曾公布海軍康定級迪化軍艦於東部海域監控解放軍軍艦的照片，當時的解放軍軍艦為052D型飛彈驅逐艦「南京號」。而與本次東部戰區MV中出現艦艇對比，極有可能是當時的南京號正在拍攝迪化軍艦。（國防部提供）

    國防部去年8月6日曾公布海軍康定級迪化軍艦於東部海域監控解放軍軍艦的照片，當時的解放軍軍艦為052D型飛彈驅逐艦「南京號」。而與本次東部戰區MV中出現艦艇對比，極有可能是當時的南京號正在拍攝迪化軍艦。（國防部提供）

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