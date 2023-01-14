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    瑞典想加入北約 土耳其官員：快沒時間等他們達到要求了

    土耳其總統府發言人卡林說，瑞典若想在6月份前加入北約，就得加緊腳步。（法新社資料照）

    土耳其總統府發言人卡林說，瑞典若想在6月份前加入北約，就得加緊腳步。（法新社資料照）

    2023/01/14 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其官員今（14）日說，儘管瑞典為了成為北大西洋公約組織（NATO）成員國付出了努力，不過土耳其目前還是無法點頭讓瑞典加入，並且留給瑞典的時間也不多了。

    綜合《法新社》、《路透》報導，土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）對媒體說，「我們還沒準備好要向國會提交（批准）法案。」

    瑞典與芬蘭去年5月間向北約申請入盟，但根據北約規章，接納新成員國前需取得成員國一致同意，而目前30個成員國中，只剩匈牙利與土耳其的國會尚未通過批准案。

    卡林解釋，土耳其是否批准北歐兩國加入北約，取決於瑞典政府履行反恐承諾的速度，但是這個步驟可能會耗費不少時間。「斯德哥爾摩（Stockholm，瑞典首都）全心投入執行去年在馬德里（Madrid）簽訂的協議，不過瑞典需要6個月以上來制定新法，好讓司法系統能落實對於恐怖主義的新定義。」

    卡林提到，土耳其即將在5月舉行總統與國會大選，留給瑞典政府的時間所剩不多，「如果他們想在6月的北約峰會前加入，土耳其就會有個時間表的問題。鑑於國會將在大選前某個時機點休會，瑞典勢必得在2個月到2個半月的範圍內做完所有事情。」

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