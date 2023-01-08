為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土耳其漫天要價換北約資格 瑞典總理抱怨：做不到好嗎？

    瑞典總理克里斯特森指出，土耳其在談判時提出了一些瑞典無法做到的要求，但他相信土耳其最終還是會讓瑞典加入北約。（路透）

    瑞典總理克里斯特森指出，土耳其在談判時提出了一些瑞典無法做到的要求，但他相信土耳其最終還是會讓瑞典加入北約。（路透）

    2023/01/08 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今（8）日表示，他相信土耳其未來將點頭讓瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），只是過程中雙方還需要多一些溝通，因為土耳其提出了一些瑞典辦不到的要求。

    《法新社》報導，克里斯特森在記者會上指出，「土耳其確認了我們這邊有說到做到，但他們也要求了一些我們辦不到的事，是那種我們無法做出的承諾。」

    克里斯特森又說，「我們相信土耳其會做出決定，只是我們不知道是何時。」克里斯特森並指出，他認為這取決於土耳其內部的政治環境以及「瑞典如何展現這個議題很嚴肅的能力」。

    在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的背景下，瑞典與芬蘭決定放棄維持數十年的軍事不結盟政策，兩國在去年5月一同向北約提出入會申請。根據北約規章，若要接納新成員須徵得會員國一致同意，而目前僅剩土耳其尚未鬆口讓兩國加入。

    在談到可能加入北約的時程時，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，他們並不急著加入北約，芬蘭的立場還是希望能與瑞典同進退，「芬蘭並不急於加入北約，我們不至於等不到瑞典獲得批准。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    別再叫我「火雞」 美國務院同意改用土耳其新拼音
    2023/01/06 15:23

    別再叫我「火雞」 美國務院同意改用土耳其新拼音
    土耳其同意瑞典芬蘭加入北約？ 專家：勿太樂觀
    2022/12/09 22:47

    土耳其同意瑞典芬蘭加入北約？ 專家：勿太樂觀

    複製南軟內科 新北科技園區翻轉三重
    匈牙利總理承諾 同意芬蘭、瑞典加入北約
    2022/11/25 14:58

    匈牙利總理承諾 同意芬蘭、瑞典加入北約
    解釋為何加入北約 芬蘭外長：理所當然的一步
    2022/11/19 18:52

    解釋為何加入北約 芬蘭外長：理所當然的一步

    新台灣之光「未來神褲」席捲海外！
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播