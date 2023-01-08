土耳其漫天要價換北約資格 瑞典總理抱怨：做不到好嗎？

瑞典總理克里斯特森指出，土耳其在談判時提出了一些瑞典無法做到的要求，但他相信土耳其最終還是會讓瑞典加入北約。（路透）

2023/01/08 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今（8）日表示，他相信土耳其未來將點頭讓瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），只是過程中雙方還需要多一些溝通，因為土耳其提出了一些瑞典辦不到的要求。

《法新社》報導，克里斯特森在記者會上指出，「土耳其確認了我們這邊有說到做到，但他們也要求了一些我們辦不到的事，是那種我們無法做出的承諾。」

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克里斯特森又說，「我們相信土耳其會做出決定，只是我們不知道是何時。」克里斯特森並指出，他認為這取決於土耳其內部的政治環境以及「瑞典如何展現這個議題很嚴肅的能力」。

在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的背景下，瑞典與芬蘭決定放棄維持數十年的軍事不結盟政策，兩國在去年5月一同向北約提出入會申請。根據北約規章，若要接納新成員須徵得會員國一致同意，而目前僅剩土耳其尚未鬆口讓兩國加入。

在談到可能加入北約的時程時，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，他們並不急著加入北約，芬蘭的立場還是希望能與瑞典同進退，「芬蘭並不急於加入北約，我們不至於等不到瑞典獲得批准。」

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