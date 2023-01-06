別再叫我「火雞」 美國務院同意改用土耳其新拼音

美國國務院今發布尊重土耳其政府，未來將以「Türkiye」取代原本的「Turkey」。圖為土耳其總統艾爾段。（路透）

2023/01/06 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院今（6日）發布聲明，尊重土耳其政府更名訴求，未來將以「Türkiye」取代原本的「Turkey」名稱，並說明採取相關外交措施。

據《衛報》報導，先前因土耳其政府、人民不滿原外交國名令人聯想到感恩節的「火雞」（turkey），同時也暗指「愚蠢的人」具負面含意，據了解，當時英國人認為原產於北美的火雞來自東方，因此才有「Turkey」此命名。美國國務院今天宣布，將同意土國政府的要求，確定將國名更正為「Türkiye」。

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國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，「土耳其大使館確實有向我們請求在發布訊息時，使用新的拼音方式」，國務院為了幫助更多民眾理解，未來將在大多數正式外交及雙邊用語中，選擇使用Türkiye一詞，但並未嚴格禁止沿用多年的Turkey，因已在美國廣為人知。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）在2021年下令，使用拉丁字母的語言，一律以Türkiye稱呼土耳其。

目前，澳大利亞、加拿大、印度及紐西蘭駐安卡拉大使館網站都已將土耳其國名更正為Türkiye，英國、愛爾蘭和南非大使館則尚未更改。

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