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    軍情動態》土耳其測試俄製防空系統 美抨擊選錯方向恐引嚴重後果

    美方對土耳其測試俄製S-400防空飛彈系統發出譴責，並警告土國已經選錯方向，恐對雙邊安全夥伴關係造成嚴重後果，圖為俄製S-400防空飛彈系統。（美聯社）

    美方對土耳其測試俄製S-400防空飛彈系統發出譴責，並警告土國已經選錯方向，恐對雙邊安全夥伴關係造成嚴重後果，圖為俄製S-400防空飛彈系統。（美聯社）

    2020/10/26 13:57

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其引進俄製S-400防空飛彈系統後，致使美國與其關係惡化，而美方亦不停對安卡拉當局釋出警告訊息，然土耳其本月16日仍展開俄製S-400防空飛彈系統測試，土耳其總統艾多根也完全不甩美國反對，更揚言表示，「我們不打算要詢問美國意見」，美方則對此發出譴責，並警告土國已經選錯方向。

    《Military Times》報導，對此，美國國防部回擊，發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）透過聲明指出，「針對土耳其10月16日的S-400防空飛彈系統測試，美國國防部發出最強烈的譴責」，並表示，「我們已經清楚且明確的表達立場，S-400防空系統的行動並不符合土耳其對美國及北約盟國的承諾」。

    而美國國務院則指責土耳其的測試讓人無法接受，並強調土耳其朝錯誤的方向更進了一步，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在聲明中提到，「美國已經清楚表達對於土耳其的期待，就是不能啟動S-400防空飛彈系統」，除此之外，美國國務院指出，美方已表明，如土耳其一意孤行，未來將會對雙方的安全夥伴關係造成嚴重後果。

    過去幾個月以來，美方再三警告安卡拉政府，如果啟用S-400防空飛彈系統，美國不排除以《美國敵對國家制裁法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act）制裁土耳其，就技術層面而言，美方擔心S-400防空飛彈系統將蒐集美方F-35戰機資訊，並回傳至俄羅斯，但廣泛來說，華府認為土耳其購買S-400防空飛彈系統就是打了北約一巴掌，並且違反了盟國排除使用俄國防禦設施的承諾。

    美國2019年將土耳其從F-35戰機製造計畫中踢出，原先土耳其將為F-35戰機生產零組件，並規劃要引入100架F-35戰機，儘管川普政府認為只要土耳其不進一步啟用S-400防空飛彈系統，雙方爭端仍有可能獲得緩解，但艾多根似乎早已做出決定，他在週五（23日）表示，「我們已經下定決心，將持續走向屬於我們的道路」。

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