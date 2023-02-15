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    北約秘書長：瑞典、芬蘭快點被批准入會比一起加入重要

    北約組織秘書長史托騰伯格（見圖）表示，芬蘭與瑞典盡速得到所有會員國批准，比一起加入組織更為重要。（路透）

    北約組織秘書長史托騰伯格（見圖）表示，芬蘭與瑞典盡速得到所有會員國批准，比一起加入組織更為重要。（路透）

    2023/02/15 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭和瑞典2022年5月一起申請加入北大西洋公約組織（NATO），但瑞典入會申請仍被卡關，不少西方官員呼籲這兩個北歐國家能一起加入北約，以便更容易同時融入軍事結構，對此北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）本週二表示，兩國盡速得到所有會員國批准，比一起加入北約組織更為重要。

    根據《路透》報導，芬蘭與瑞典申請加入北約組織，須經約30個成員國批准後才能正式入會，至今土耳其被卡關原因，主要被認為是土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）曾公開表示，可以批准芬蘭單獨加入，但不同意瑞典入會。

    西方國家官員曾呼籲，希望芬蘭和瑞典一起入會，考量同時加入能更容易融入北約軍事組織結構。與此同時，史托騰伯格14日回應，「芬蘭和瑞士盡快被所有會員國正式批准，比兩國一起加入北約組織更為重要。」

    史托騰伯格說：「我相信他們都將成為正式成員，我正在努力讓他們儘快獲得批准。」

    據悉，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2月初提到，強烈希望與瑞典一起攜手加入北約，但本月初芬蘭一項最新民調顯示，多數民眾主張先加入北約，不應配合瑞典延後入會。

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